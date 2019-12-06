закрыть
6 декабря 2019, пятница, 17:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Зеленский приехал на Донбасс, чтобы убедиться в готовности ВСУ к любому развитию событий

2
  • 6.12.2019, 17:08
Зеленский приехал на Донбасс, чтобы убедиться в готовности ВСУ к любому развитию событий
Владимир Зеленский
фото: прес-служба президента

Президент Украины встретился с военными перед встречей нормандской четверки.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных на Донбассе и заявил, что убедился в их готовности к любому развитию событий накануне встречи лидеров нормандской четверки в Париже, передает «Новое время».

Заявление главы государства прозвучало во время выступления перед военнослужащими ООС в городе Часов Яр Донецкой области по случаю Дня ВСУ.

«За несколько дней перед очень важной встречей мне было очень важно лично встретиться с вами, с воинами, которые ежедневно смотрят врагу в глаза и мужественно держат оборону на востоке нашего государства. Я в очередной раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому, к любому развитию ситуации», — сказал Зеленский.

В Париже 9 декабря состоится встреча лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

Зеленский заявил, что на ней намерен добиться установления мира Донбассе.


популярное за неделю

Мнение

Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь
Перемены неизбежны. Наступило новое время
Перемены неизбежны. Наступило новое время Андрей Санников