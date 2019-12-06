Зеленский приехал на Донбасс, чтобы убедиться в готовности ВСУ к любому развитию событий 2 6.12.2019, 17:08

Владимир Зеленский

фото: прес-служба президента

Президент Украины встретился с военными перед встречей нормандской четверки.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских военных на Донбассе и заявил, что убедился в их готовности к любому развитию событий накануне встречи лидеров нормандской четверки в Париже, передает «Новое время».

Заявление главы государства прозвучало во время выступления перед военнослужащими ООС в городе Часов Яр Донецкой области по случаю Дня ВСУ.

«За несколько дней перед очень важной встречей мне было очень важно лично встретиться с вами, с воинами, которые ежедневно смотрят врагу в глаза и мужественно держат оборону на востоке нашего государства. Я в очередной раз убедился в высокой боевой готовности наших подразделений к любому, к любому развитию ситуации», — сказал Зеленский.

В Париже 9 декабря состоится встреча лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

Зеленский заявил, что на ней намерен добиться установления мира Донбассе.