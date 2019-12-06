Берлин обнародовал расписание Нормандского саммита

Берлин обнародовал расписание Нормандского саммита1
- 6.12.2019, 17:40
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Встреча будет продолжаться три часа.
Встреча лидеров стран нормандской четверки начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (18:00 по Минску).
Об этом заявила представитель немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает Укринформ.
Далее, по ее словам, в 19:00 по местному времени (21:00 по Минску) состоится совместная пресс-конференция.
Деммер отметила, что в Берлине надеются, что результатом саммита станет «новый импульс в мирном процессе и согласования новых шагов».
Она сказала, что с октября 2016 года, когда состоялся предыдущий саммит, не удалось продвинуться в вопросе мирного процесса, но в 2019 году «появилась новая динамика» и удалось сделать конкретные шаги.