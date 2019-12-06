Крым и «атака дронов» 1 6.12.2019, 18:10

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Аппарат беспилотного летательного комплекса ВВС США RQ-4 Global Hawk

Россия репетирует войну с беспилотниками.

Дрон (от английского drone – трутень) или беспилотник – так называют летательный аппарат без экипажа на борту, пишет сайт Крым.Реалии. В военном деле такое устройство может выполнять различные цели, от разведки до доставки грузов или нанесения ударов. В последние годы Россия вооружает свою армию подобными беспилотниками и средствами борьбы с ними. На аннексированном полуострове российские военные оттачивают навыки уничтожения подобных устройств, ведь, как заверяют подконтрольные России крымские СМИ: «Украина направляет в сторону Крыма целые полчища дронов».

На мысе Фиолент в Севастополе российские военные продемонстрировали навыки журналистам. Мишенью российских ракетчиков стал дрон DJI Mavic–1. Эта модель предназначена для видеосъемки, стоит такой беспилотник около тысячи долларов.

«Перед расчетами стояла задача: уничтожить вражеский беспилотный аппарат, который сопровождал колонну на марше. Расчет полностью с задачей справился», – рассказал журналистам после учений лейтенант российской армии Дмитрий Евдокимов.

Квадрокоптер уничтожили выстрелом из зенитно-ракетного комплекса «Панцирь-С1». Расследователи сети Bellingcat зафиксировали эту установку на улицах оккупированного Луганска в 2015 году, после российской аннексии Крыма «Панцирь» оказался и на полуострове.

«Данная техника, данное вооружение создавалось для уничтожения малогабаритных, малоразмерных летательных аппаратов. И она очень эффективна против нее. Аналогов технике «Панцирь» и зенитно-ракетному комплексу С-400 в мире нет», – рассказывает российским СМИ майор армии России Вячеслав Трунов.

Стоимость боевого выстрела «Панцирь–С1», которым российские военные уничтожили беспилотник во время учений, составляет ориентировочно от 100 до 200 тысяч долларов, говорят эксперты издания Defense Express Review.

Блогеры же нашли несколько дешевых способов сбить квадрокоптер той же модели, например, воздушными шариками.

«Проморгала ПВО»

Воевать с беспилотниками российские военные в Крыму учатся регулярно, но отследить дрон в реальных условиях российские военные могут не всегда. В октябре волонтеры общественной организации «Сестри перемоги» («Сестры победы») запустили беспилотник с материковой части Украины в Крым. Дрон преодолел админграницу и сбросил листовки на севере полуострова, над Армянском.

«Там были информационные листовки – о провальном сезоне, о воде… Каждая листовка несет информацию, которую человек легко воспринимает. Все просто и ясно. Листовок было около 3500 тысяч. Контейнер большой. Как раз получилось (сбросить листовки – КР) в центре Армянска. Ключевые объекты – «АТБ» (после аннексии Крыма – супермаркет «Пуд» – КР), информационный центр, школа», – рассказал один из волонтеров.

Беспилотник вернулся в Херсонскую область невредимым.

Редактор специализированного издания Military aviation считает, что российская система противовоздушной обороны действительно дала сбой в Крыму.

«Видимо, проморгала российская противовоздушная оборона. Любая воздушная цель должна отображаться, ее должны видеть, и чем больше объект, чем больше у него излучение – тем лучше его видно. В данном случае или не успели сбить дрон от момента его вылета (до возвращения – КР), или просто не увидели», – говорит редактор сайта Денис Томенчук.

Подконтрольные Кремлю крымские СМИ на инцидент закрыли глаза, в эфирах сказали так: «полета украинского дрона над Крымом не было».

«Да и вдумайтесь только, как любителям удалось бы преодолеть защитные рубежи и обойти российские средства электронной разведки, систему ПВО?» – заявил ведущий телеканала «Крым 24».

Тем не менее, крымчан регулярно пугают «украинскими дронами» в эфирах местных телеканалов, а депутат Госдумы России от Крыма Руслан Бальбек даже заявлял о возможном штурме полуострова украинскими беспилотниками в прошлом году.

«Украинские спецслужбы готовят атаку дронов на Крым, которая будет представлена Киевом как акция крымскотатарского сопротивления. Уже есть отработанная схема: в нейтральных водах «висит» американский разведчик «Посейдон», который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам», – сказал Бальбек РИА «Новости».

Соединенные Штаты передают Украине данные аэроразведки, в этом убежден военный эксперт Майкл Карпентер. В начале ноября беспилотник Global Hawk пролетел над Донбассом и аннексированным Крымом – приблизился к Севастополю, где дислоцируются зенитно-ракетные комплексы С-400. Такие наблюдательные полеты проводятся регулярно, рассказал эксперт.

«Чаще всего передислокация российских войск за годы этого конфликта происходила тайно, замаскировано, таким образом, чтобы украинская разведка не увидела, что происходит: подготовка к масштабному наступлению или мелкие тактические операции. Если есть разведданные, которые дают полную картину – что делает российская сторона, что делают их ставленники в зоне конфликта, тогда украинская сторона намного лучше подготовлена, чтобы ответить», – говорит эксперт Майкл Карпентер.

Из открытых источников известно, что Россия перебрасывает свои дроны в Крым, на полуострове дислоцируются три вида беспилотников, которыми вооружена российская армия.

В августе на авиабазе Кача разместили эскадрилью беспилотников «Форпост». Эти дроны Россия уже проверила на Донбассе и в Сирии. «Форпост» – это копия израильского дрона, лицензию на него Россия приобрела в 2009 году.

«Это разведывательный беспилотник, он может осуществлять фотосъемку, телеразведку – то есть, в реальном времени показывать картинку», – поясняет Денис Томенчук.

«Орлан» – другой российский беспилотник, который тоже замечали в Крыму.

«Орлан» на практике использовался на Донбассе оккупационными войсками. Это разведка, фото-разведка для наведения артиллерии, в первую очередь он применяется для наземных сил – артиллерия, танки», – говорит редактор специализированного издания.

Минобороны России показало испытания российского подводного дрона «Клавесин–2». Крымские СМИ, контролируемые Кремлем, сообщили, что новейший аппарат тестировали недалеко от Феодосии.

«Это, по сути, большая торпеда диаметром метр на семь. По их утверждению, она должна базироваться и находиться в системе вооружения атомных подводных лодок, запускаться на максимальной глубине – до двух километров и до 50 километров в радиусе», – отмечает Томенчук.

Украина готова отражать возможные атаки российских беспилотников со стороны Крыма, говорят в штабе ВВС Украины.

«Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия – пулеметами их можно сбивать. Если речь об «Орлан» или «Форпост», то тогда применяются уже зенитные ракеты, например Бук-М1», – поясняет пресс-секретарь командования военно-воздушных сил вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Украинская армия дронов также разрастается, в январе «Укроборонпром» закупил турецкие ударные беспилотники Baykar и Akıncı, они уже прошли испытания на полигонах.