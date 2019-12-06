В США установили впечатляющий мировой рекорд 1 6.12.2019, 18:28

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Это произошло во время матча Американской хоккейной лиги.

Во время матча Американской хоккейной лиги между "Херши" и "Хартфордом" был установлен впечатляющий мировой рекорд, пишет apostrophe.ua.

После первого гола хозяев, который случился на 9-й минуте встречи, на площадку полетели мягкие игрушки, которые на арену принесли болельщики. Всего на льду оказалось 45 650 игрушек, что стало новым мировым рекордом.

Бросание мягких игрушек на площадку после первого гола своей команды стало доброй традицией в США в преддверии Рождества. Она берет свою историю с 1993 года. Все игрушки, которые приносят болельщики на матч, отправляют после этого в детские дома и благотворительные организации.

Интересно, что предыдущий рекорд также принадлежал болельщикам "Херши". В прошлом году перед Рождеством в одном из матчей они выбросили на площадку 34 798 игрушек.