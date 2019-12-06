Die Tageszeitung: Россия подумывает о строительстве реакторов на быстрых нейтронах 1 6.12.2019, 18:45

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Почему это может привести к массовым протестам.

"Российский государственный концерн "Росатом", очевидно, подумывает о строительстве новых реакторов на быстрых нейтронах, чтобы утилизировать гексафторид урана, ввозимый с предприятия по обогащению урана в Гронау, - пишет немецкое издание Die Tageszeitung (перевод — inopressa.ru). - Это следует из сообщения российского новостного агентства "РИА Новости", на которое TAZ указали российские противники атомной энергетики. Согласно сообщению, гексафторид урана планируется переводить в оксид урана и затем использовать для производства так называемого "МОКС-топлива для реакторов на быстрых нейтронах".

"В Германии строительство реактора на быстрых нейтронах в Калькаре привело к массовым протестам со стороны антиядерного движения, - отмечает издание, - ведь МОКС-топливо содержит используемый для ядерного оружия плутоний. Поэтому, несмотря на потраченные на него 6,5 млрд евро, построенный в 1985 году реактор никогда не был запущен". Министерство охраны окружающей среды ФРГ, осуществляющее контроль за экспортом гексафторида урана из Гронау, и министерство экономики, отвечающее за выдачу разрешений на экспорт, пока не прокомментировали планы России, говорится в статье.

"При этом в ближайшее время с завода по обогащению урана в Гронау в направлении порта Амстердама, а затем в направлении России, вероятно, отправится новая партия гексафторида урана - в понедельник или, возможно, уже в эту пятницу. "В настоящий момент на заводе осуществляется погрузка материала на поезд", - говорит Маттиас Айкхофф из инициативной группы Sofortiger Atomausstieg ("Немедленный отказ от ядерной энергетики"). Также и транспортное судно "Михаил Дудин", по его словам, уже находится в Северном море (...)".

"Транспортировка отходов необходима в связи с тем, что завод по обогащению урана в Гронау, несмотря на отказ от атомной энергетики, располагает бессрочным разрешением на осуществление деятельности и снабжает топливом десятки АЭС по всему миру. Совместно с заводом по производству ядерного топлива в Лингене, где обогащенный уран перерабатывается используемые на АЭС тепловыделяющие элементы, завод в Гронау образует своего рода кластер ядерной промышленности".

"При этом протесты против производства в Германии ядерного топлива приводят к первым успехам в Берлине. Министр по охране окружающей среды Свенья Шульце (СДПГ) намерена воспрепятствовать тому, чтобы на старые ядерные реакторы вблизи немецкой границы поставлялось топливо из Лингена. Это следует из рабочего проекта министерства Шульце по изменению закона об атомной энергетике".

"Разрешение о вывозе ядерного топлива в форме тепловыделяющих элементов" более не должно выдаваться, если АЭС, на которые оно поставляется, старше 30 лет и расположены менее чем в 150 км от границ Германии, говорится в документе". Таким образом, произведенное в Германии ядерное топливо, возможно, больше не будет поставляться на бельгийские АЭС "Тианж" и "Дул", в корпусе которых были обнаружены тысячи трещин, а также на небезопасные АЭС во Франции и Швейцарии.

Оба завода в Гронау и Лингене накопили, по словам Сильвии Коттинг-Уль, председательницы комитета бундестага по охране окружающей среды, "гигантское количество урановых отходов", для которых отсутствуют могильники. Логичным, по ее мнению, будет лишь закрытие заводов, передает Die Tageszeitung.