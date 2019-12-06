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Фотофакт: В Минске МАЗ вытолкнул маршрутку на тротуар

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  • 6.12.2019, 18:54
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Фотофакт: В Минске МАЗ вытолкнул маршрутку на тротуар

ДТП произошло при перестроении грузовика на другую полосу.

Маршрутное такси вылетело на тротуар после столкновения с грузовиком на столичном проспекте Победителей. Об этом tut.by сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 6 декабря, в 17.00. Предварительно установлено, что водитель МАЗа ехал со стороны улицы Гвардейской в направлении улицы Игнатенко во второй полосе. При перестроении в первую полосу он врезался в маршрутное такси Mercedes. От удара микроавтобус вылетел на тротуар.

В результате ДТП водитель маршрутки получил травмы и для обследования был доставлен в больницу. Пассажиров Mercedes медики осмотрели на месте. Госпитализация им не потребовалась.


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