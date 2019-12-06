Не Несвижем единым, или забытые дворцы, служившие резиденциями Радзивиллам 6.12.2019, 19:17

Иметь два дворца в одном городе для Радзивиллов было не такой уж роскошью.

Какие ассоциации чаще всего приходят на ум, когда вы слышите словосочетание «дворец Радзивиллов»? Скорее всего, резиденции в Несвиже и Мире, в последние годы обласканные как туристами, так и международными организациями вроде ЮНЕСКО. Сейчас же вспомним о других (но далеко не всех), не столь знаменитых, гнездах магнатского рода, некогда прозванного за свое богатство и могущество «некоронованными королями Литвы», пишет сайт planetabelarus.by.

ЛЮБЧА

Этот поселок, хоть и находится всего в получасе езды от популярного у путешественников Новогрудка, до последнего времени был не слишком известен. Лишь с появлением 10 лет назад первых анимационных программ, а также с началом кропотливой реставрации местного замка, информация о нем наконец вышла из узкого круга историко-архитектурных специалистов «в широкие массы».

Любчанский замок, построенный в 1580-е годы на средства магнатов Кишек, самый лоск приобрел при Радзивиллах, купивших его в конце XVI века. Крепость подверглась значительной перестройке, став полностью каменной (при Кишках 3 из 4 башен замка были деревянными); с трех сторон ее окружал оборонительный ров шириной 30 и глубиной до 10 метров, с четвертой фортецию надежно защищал Неман.

В середине XVII столетия замком в Любче владел великий гетман (по-современному – министр обороны) Януш Радзивилл, войска которого в 1651 году в битве под Лоевом разгромили полки казацкого полковника Небабы, а затем вошли в Украину и заняли Киев. За это казаки четыре года спустя отомстили Радзивиллам: захватив в ходе контрнаступления Любчанский замок, они полностью разрушили две башни, остальные постройки подожгли. После этого Любча навсегда утратила свой статус и как крепость, и как резиденция магнатов.

НОВОГРУДОК

Не замок, но вполне себе добротный дворец возвели Радзивиллы в XVIII веке в Новогрудке – центре воеводства (в которое входила и Любча). Сведений об этом здании сохранилось едва ли не меньше, чем его фотографий.

В дневнике Михала Радзивилла «Рыбоньки» упоминается принадлежавший роду дворец в Новогрудке, в котором Михал Казимир пару раз останавливался по дороге во время своих путешествий. Известно также, что «за польскiм часам» в этом доме размещалось староство. П-образный дворец, фасадом выходивший на главную площадь Новогрудка, был разрушен во время Второй мировой (по некоторым сведениям, в 1941-м).

Сегодня на его месте разбит сквер, где, кстати, вскоре может появиться уменьшенная копия радзивилловского дворца – о своих планах создать макеты утраченных архитектурных памятников поведало руководство Новогрудка. Так, городская ратуша в миниатюре уже вернулась на свое прежнее место.

ДЯТЛОВО

К западу от Новогрудка, в соседнем райцентре Дятлово, сохранился дворец, построенный Радзивиллами в середине ХVIII века на месте сожженного шведами еще в годы Северной войны деревянного замка. Его современный плачевный облик с трудом напоминает тот Дятловский дворец, что изображен на рисунке Наполеона Орды, – жемчужину рококо с высокой вальмовой крышей и двумя боковыми башнями с шатровыми завершениями.

В том виде дворец походил на радзивилловскую же резиденцию в польском Неборуве, что в 80 км от Варшавы. Сегодня там расположен филиал Национального музея, ежегодно привлекающий тысячи туристов своими коллекциями картин, мебели и майолики.

В нашем Дятлово также обсуждалась идея «поселить» во дворце местный историко-краеведческий музей, после того как оттуда выехала зубоврачебная клиника. Но дальше планов дело не пошло, и разрушающийся прежде шикарный дом вот уже лет пять пытаются продать хоть кому-нибудь с аукциона.

ПОЛОНЕЧКА

Еще один «аукционный мытарь» – дворец Радзивиллов в деревне Полонечке (Барановичский район). Местные власти даже сумели его продать в 2014 году одному ООО, которое, однако, не смогло вовремя выплатить требуемую сумму и отыскать инвестора на реставрацию комплекса. Так что памятник архитектуры классицизма второй половины XVIII века по-прежнему встречает редких гостей пустыми глазницами окон и запахом гнили изнутри.

А ведь бывали тут совсем иные времена. Известный экскурсовод, автор множества путеводителей Анатолий Варавва полагает, что дворец в Полонечке, чьи интерьеры отличались не столько богатством украшений, сколько благородной простотой и вкусом, возводили по образцу одной из итальянских вилл близ Милана. Стены нескольких залов были покрыты зеркалами, создавая ощущение бесконечности пространства. Во дворце размещались библиотека, насчитывавшая более четырех тысяч томов, коллекция нумизматики и собрание произведений искусства. К одному из боковых флигелей примыкало помещение зимнего сада, выполненное в формах неоготической архитектуры…

МИНСК

Впрочем, в отличие от резиденций в Полонечке или Дятлово, хоть и в катастрофическом состоянии, но все же сохранившихся до наших дней, минскому дворцу Радзивиллов вообще не повезло – его снесли, причем сравнительно недавно, в мирном 1984 году.

Небольшой двухэтажный дворец с вальмовой крышей (чем-то он напоминал новогрудский) был построен в юго-восточной части площади Верхнего рынка (ныне площадь Свободы) еще в ХVII веке. Особой славы этот дом не снискал вплоть до начала ХIХ столетия, когда между 1815 и 1818 годами Радзивиллы (оказавшиеся в немилости у русских властей после наполеоновской кампании) продали это здание минскому бурмистру Яну Байкову. И тот устроил в теперь уже бывшем дворце… трактир! Правда, не прошло и 10 лет, как здание перестроили под театр – первый стационарный в городе. Он имел трехъярусный зрительный зал, антрактовый зал, курительную, буфет и гардероб. Именно здесь в 1852 году была поставлена первая белорусская опера «Сялянка» на музыку Станислава Монюшко, выросшего в доме на той же улице.

В 1884 году во время спектакля загорелись декорации, и театр полностью выгорел изнутри. После реконструкции здесь разместилось отделение Петербургско-Азовского банка. Бывший дворец пережил обе мировые войны, но пал жертвой строителей коммунизма. Теперь на этом месте возвышается гостиница «Европа», восстановленная частично по старым чертежам, но сдвинутая с проезжей части в сторону – на «радзивилловские» фундаменты.

ГРОДНО

«Падмурки» – это все, что сохранилось и от гродненского дворца Радзивиллов, некогда одной из крупнейших резиденций этого рода в ВКЛ. Он также находился в самом центре, как тогда говорили, на Рынке (теперь Советская площадь), напротив ратуши, и занимал целый квартал. Скорее всего архитектором этого здания стал итальянец Паоло Фонтана – яркий представитель позднего барокко, близкого к виленскому, а росписи дворцовых залов выполнил Ксаверий Геский – автор бесподобных фресок фарного костела в Несвиже. Декоративное оформление стен включало такие детали как колонны, скульптуры, канделябры, орнаментальные украшения.

Дворец на Рынке был разрушен в годы Великой Отечественной, а его фундаменты частично повреждены во время недавней реконструкции Советской площади, при строительстве подземного перехода.

Не сохранился в городе над Неманом и еще один радзивилловский дворец – так называемый «хрустальный», который располагался в районе улицы Парижской Коммуны. Как считают исследователи, свое поэтическое название этот дом приобрел благодаря тому, что был первой в Гродно магнатской резиденцией с так называемыми «французскими» окнами – от пола до потолка. Когда во дворце вечером зажигали свечи, он весь будто бы светился, производя на современников удивительное впечатление.

ВИЛЬНЮС, ВАРШАВА, БЕРЛИН…

Кстати, иметь два дворца в одном городе для Радзивиллов было не такой уж роскошью. Например, в столице Великого княжества Вильне этому богатейшему роду принадлежало сразу девять дворцов! Некоторые из них разрушило время (как огромный дворец «Кардиналия» на улице Замковой, ныне Пилес), а некоторые сохранились до наших дней (как единственный уцелевший в Вильнюсе ренессансный дворец на улице Вильняус, в котором теперь размещена экспозиция, посвященная роду Радзивиллов).

Еще один «забытый» белорусами радзивилловский дворец очень хорошо известен нашим соседям-полякам – в нем сейчас находятся канцелярия и аппарат президента Польши. А в ХVIII веке роскошная трехэтажная резиденция в самом центре Варшавы принадлежала несвижскому самодуру Каролю Станиславу Радзивиллу по прозвищу «Пане Коханку». Как помните, этот магнат славился тягой к крайне дорогим выходкам, поэтому и купил у князей Любомирских для своих развлечений этот дом, расположенный совсем близко от королевского дворца, – чтобы помнили варшавяне, кто тут «некоронованный король».

Когда после ссоры с монархом Радзивилл перестал бывать в Варшаве, дворец приспособили под театр. По совпадению, именно здесь, как и в Минске, прошла постановка первой польской оперы – «Осчастливленная нищета». И на этой же сцене впервые выступил с концертом юный Фредерик Шопен.

А в Берлине, в бывшем дворце князя Антония Радзивилла – того самого, что написал музыку к опере «Фауст» на либретто своего друга Иоганна Гёте, – с 1871 по 1945 год размещалась германская рейхсканцелярия. Естественно, после победы над Гитлером шансов «остаться в живых» у здания на Вильгельмштрассе, 77 практически не было: по приказу советского командования дворец полностью разрушили.

Части его стен использовали при строительстве мемориала Воину-освободителю в Трептов-парке (одним из прототипов 30-метрового солдата, держащего на руках спасенную немецкую девочку, как известно, был сержант Трифон Лукьянович из Минска).