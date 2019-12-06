Линкявичюс: Агрессия РФ против Украины остается важнейшей проблемой безопасности в регионе ОБСЕ 2 6.12.2019, 19:46

Линас Линкявичюс

Глава МИД Литвы поддержал усилия, прилагаемые Украиной для мирного решения конфликта.

5 декабря министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Братиславе (Словакия), на встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) акцентировал, что важнейшей проблемой безопасности в регионе ОБСЕ остается российская агрессия против Украины и других соседних стран, пишет сайт urm.lt.

Говоря о военном конфликте на востоке Украины, министр иностранных дел поддержал усилия, прилагаемые Украиной для мирного решения конфликта, одновременно подчеркивая необходимость полной реализации Минских договоренностей.

Линкявичюс обратил внимание и на продолжающиеся действия России на оккупированных территориях Сакартвело (Грузии), особенно на напряженность, вызванную постепенной аннексией, в последнее время более интенсивной.

"Лучшее будущее не будет достигнуто, если мы ослабим предусмотренные обязательства или будем применять существующие правила к изменившейся ситуации", - заявил министр.

Во время Совета министров ОБСЕ Линкявичюс встретился с министром иностранных дел Сакартвело Давидом Залкаляном и министром иностранных дел Северной Македонии Николой Димитровым, с которыми обсуждал способы сотрудничества.

Во время Совета Линкявичюс проинформировал о поддерживаемой Министерством иностранных дел инициативе гражданской общественности возобновить Международные сахаровские слушания, которые являются частью проекта "Воскрешение духа Хельсинки" на 2020-2025 годы. Слушания будут посвящены анализу новых проблем в Европе и мире и поиску их решения.

ОБСЕ - это региональная организация безопасности, объединяющая 57 государств Европы, Северной Америки и Центральной Азии, а также 11 государств-партнеров. Совет министров - это важнейший форум политических дискуссий и принятия решений ОБСЕ, на котором происходит обзор и оценка деятельности организации по решению проблем безопасности в пространстве ОБСЕ.