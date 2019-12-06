Как витебчанин провел пикет под национальным флагом в день приезда в город Лукашенко 1 6.12.2019, 19:55

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Борис Хамайда

Борис Хамайда и не думал прятаться.

22-го ноября, когда в Вильнюсе прошло перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников, активист Борис Хамайда вышел с бело-красно-белым флагом в центр Витебска. Также у него был информационный плакат об этом событии, на которое он не смог попасть, передает «Радыё Рацыя».

Старейший витебский оппозиционер знал, что рискует быть осужденным за это проявление солидарности. Но не отметить эту дату просто не мог.

- Да, я понимал, что рано или поздно придут ко мне, но не возможно просто было не выйти в этот день. Я не могу поехать туда, в Вильнюс, но отдать дань уважения нашему национальному герою Кастусю Калиновскому и всем остальным - это нужно было.

Активисту удалось почти не возможно: он проводил пикет под бело-красно-белым флагом как раз в то время, когда в Витебск приехал Лукашенко. В центре города было полно милиционеров и людей в штатском. Но они даже не подумали, что кто-то решиться на что-то подобное.

- Я шел спокойно, не прятался, под мышкой и меня был плакат, бело-красно-белый флаг в руках, в чехле. Просто им было не до меня: они перед приездом Лукашенко чистили город от «террористов», искали их по подвалам, лазили по чердакам, все осматривали... А я спокойно прошел и стал.

Судить Бориса Хамайду будут в суде Железнодорожного района 13-го декабря. Фамилия судьи и точное время пока не известны.