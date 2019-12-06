«Нафтогаз» готов получать газом $3 миллиарда долга от «Газпрома» 5 6.12.2019, 20:00

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Итоги переговоров по транзиту газа с 2020 года.

НАК "Нафтогаз Украины" заявил о готовности получать газ из России в счет погашения 3 миллиарда гривень долга "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом написал в Facebook исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, заявив, что "Нафтогаз" провел очередные переговоры с "Газпромом" по транзиту газа с 2020 года, пишет unian.net.

"Завершили очередной раунд переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа", - написал он.

По словам Витренко, Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включил это в "пакет" для переговоров по транзиту.

"Именно это мы и сделали. Наша позиция по этому вопросу является публичной. Чтобы продемонстрировать свою конструктивность, мы сказали, что мы готовы рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража (3 миллиарда долларов)", – отметил он.

Витренко заявил, что Украина также готова отозвать свой иск в новом арбитраже, если с "Газпромом" будет заключен долгосрочный контракт на транзит российского газа через нашу страну после 2020 года.

"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и, если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", - отметил он.

Топ-менеджер "Нафтогаза" подчеркнул, что страна занимает конструктивную позицию, согласно рекомендации европейской стороны.

"И здесь, как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция - покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться. Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно обсуждали эти вопросы", - пояснил он.

В комментариях к размещенному посту Витренко отказался комментировать реакцию "Газпрома" на озвученное предложение "Нафтогаза".

"Мы не комментируем их позицию", - подчеркнул он.