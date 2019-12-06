Выспаться за 15 минут: военный раскрыл секрет идеального сна 1 6.12.2019, 20:10

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Эта методика основана на учении американского психолога.

Анонимный военный рассказал, как можно уснуть за две минуты, а выспаться за 15. По его словам, ключевую роль играет не время, а техника дыхания и умение расслабить тело, пишет «Сегодня».

Однако бодрости хватит часа на четыре, поэтому такой отдых не заменит полноценный сон. Боец добавил, что эта методика основана на учении американского психолога Бада Уинтера.

Нужно откинуться на спинку стула, поставить ноги параллельно друг другу и положить руки на грудь, скрестив их. При этом опустить подбородок и плечи и расслабить мышцы головы. Также расслабить нужно глаза, челюсть, губы и язык. Важно дышать медленно и глубоко.

В положении лежа руки нужно вытянуть вдоль ладонями вверх. Если закатить наверх глаза, только без напряжения, сон наступит еще быстрее.

Для психического расслабления надо представить природу, например, закат и водную гладь.

Примените технику "четыре-семь-восемь". Нужно четыре секунды спокойно вдыхать через нос, задержать воздух на семь секунд и восемь секунд спокойно выдыхать. Такие манипуляции замедлят сердечный ритм и понизят температуру тела, что и должно происходить с организмом перед сном.