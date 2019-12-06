Новые правила госзакупок: Детей в садиках и школах будут кормить хуже? 3 6.12.2019, 20:23

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Теперь в детском питании будет в приоритете цена, а не качество продуктов.

Уже в январе управления образования будут участвовать в аукционах по закупкам продуктов питания для садиков и школ по новым правилам, установленным в июле этого года. У некоторых участников будущих торгов есть опасения, что новые правила станут причиной того, что детей будут кормить хуже, чем раньше, пишет сайт naviny.by.

Новая редакция закона о госзакупках вступила в силу 1 июля этого года, однако поскольку управления образования закупают продукты для детских садов и школ почти всегда раз в полгода, большинству из них еще предстоят аукционы по новым правилам.

«Теперь в приоритете будет цена, а не качество»

Заместитель директора по коммерческим вопросам поставляющей продукты питания в детские сады мелкооптовой базы «На Западной» Максим Филистович видит в новой системе ряд проблем, главная из которых — приоритет цены над качеством.

Максим Филистович привел несколько примеров, когда продукты питания вроде как и соответствуют ГОСТам, имеют сертификат качества, но качество это сомнительно.

Ранее для садиков закупался белорусский сок — более качественный, но дороже российского: «Теперь, чтобы конкурировать по цене с частниками, наша база начала покупать российский сок, который до этого не покупала никогда из-за того, что его качество оставляет желать лучшего. Теперь в детском питании будет в приоритете цена, и какого качества сок будут пить дети, никого не волнует. По ГОСТу соответствует и соответствует».

Еще один пример — китайское какао. «Его не заваришь — оно как пластмасса. Но стоит 50 копеек. Белорусское какао дороже — 1,50 рубля. Вы своему ребенку что купите? Естественно, то, что за рубль пятьдесят, а управление образования — китайское, потому что оно дешевле. Они должны покупать продукцию того, кто выиграл аукцион, то есть по самой низкой цене».

«Определить какую-то грань качества или прописать в требованиях нельзя, это нарушение закона. Даже нельзя написать долю содержания какого-то компонента», — отметил Максим Филистович.

Еще пример — по ГОСТу у котлетной говядины допускается до 25% жил и сала. Есть производители, у которых 7% жира и жил, а есть те, у кого почти 25%. Естественно, что у тех, у кого больше мяса, цена выше: «Однако если мы говорим о котлетном мясе, в котором 25% жира и жил, это означает, что четверть при готовке надо выкинуть. И этот объем дети не доедят».

«Ни сад, ни управление образования не могут выбрать поставщика мяса, например, даже если знают поставщика с хорошим качеством продукции, — отметил собеседник. — Есть производители, которые, не нарушая закон, шпигуют мясо, например, вливают в него воду. Естественно, что при таких условиях могут сделать цену не 10 рублей за килограмм, а 9 рублей. Однако при готовке жидкость уйдет, дети недополучат белка. Если мы выиграем аукцион, тоже будем вынуждены брать более дешевое мясо у частника, которое соответствует ГОСТу, но качество которого оставляет желать лучшего».

Полгода одни запеканки

Также в условиях аукциона не прописывается сорт продукции: «Мы поставляем в сады крупу первого сорта, но если бы привезли третьего, к нам нельзя было бы применить никакие санкции — аукцион состоялся».

Во-вторых, от отсутствия конкретики в условиях закупок страдает и разнообразие. Например, для приготовления мусса нужен один вид творога, а для запеканки — другой. Но на аукционе закупается только один вид творога, значит, детям полгода будут готовить только запеканку. Может, именно поэтому многих детей от запеканок просто воротит?

Теперь по закону нельзя изменять начальную цену — с 1 июля поставщик обязан промониторить цены и довести их заказчику, а когда цена поставки определится, то это, как правило, уже на год:

«Мы не будем участвовать в некоторых аукционах, потому что вперед на год на скоропортящиеся товары цену невозможно установить. Например, за 2019 год цена молока в среднем поднялась на 30%. Крупу мы можем хранить — у нее срок годности девять месяцев, и, соответственно, держать цену. Однако и на это нужны большие затраты».

Вот и получается, говорит Максим Филистович, что придется закупать для детей самую дешевую продукцию: «Это однозначно ухудшение качества питания в детских садах. Мы гонимся за самой дешевой ценой, но при этом страдает качество».

Инициатором того, чтобы отделы образования, а не сами школы и детские сады, проводили госзакупки продуктов питания, было Министерство антимонопольного регулирования.

Однако в отделах образования, как правило, нет специалиста, который бы профессионально занимался госзакупками, отметил Максим Филистович: «Чаще всего это поручают юристу, который не всегда имеет знания из сферы технологии организации питания».

По его мнению, рационально было бы создать отдельное предприятие, которое бы проводило закупки продуктов питания для учреждений образования:

«Работники сферы образования должны учить детей, а продуктами питания должны заниматься люди, знающие, как определять качество продуктов. Например, мы как профессионалы можем прописать требования и условия на аукционе, которые значимы для качества. Я бы, например, отклонил от аукциона китайское какао, потому что знаю — его детям страшно давать».

Учитесь на чужих ошибках

Максим Филистович считает, что вопрос экономии существенный, но к организации питания детей нужен особый подход. Он привел пример Великобритании, где в 80-е годы с введением закупок питания через аукцион на 30% снизились затраты, но через 18 лет на гораздо большее количество пунктов увеличились расходы на здравоохранение.

«Проводимая политика паритетности цены над качеством помогла окончательно разрушить отлаженную систему школьного питания, а на питание детей тратилось в четыре раза меньше денежных средств, чем заключенных, — отмечала, говоря об опыте Великобритании, российский специалист по госзакупкам Елена Шадрина. — Всё это привело к росту численности детей, страдающих избыточным весом, а далее — к увеличению расходов на здравоохранение. В результате уровень ожирения в Великобритании стал самым высоки в Европе».