Пловчиха Анастасия Шкурдай установила рекорд Европы среди юниоров 6.12.2019, 20:35

Анастасия Шкурдай

На чемпионате Европы в Глазго белоруска преодолела дистанцию 50 метров баттерфляем за 25,28 секунды.

Успешным для брестчанки Анастасии Шкурдай выдался четверг на плавательном еврофоруме. Белоруска уже в предварительном заплыве оказалась в лидирующем топ-5 с результатом 25,64 секунды, но в полуфинале и финале еще добавила темпа, пишет «Вечерний Брест».

Позиция Шкурдай в итоговом протоколе не менялась - стабильно пятая. Но секунды в финальном заплыве оказались фантастическими. 25,28 - это новый рекорд страны на короткой воде, а также новый рекорд Европы среди юниоров. Победительнице - француженке Мелани Эни - Шкурдай проиграла 0,72 секунды.