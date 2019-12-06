закрыть
6 декабря 2019, пятница, 21:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Пловчиха Анастасия Шкурдай установила рекорд Европы среди юниоров

  • 6.12.2019, 20:35
Пловчиха Анастасия Шкурдай установила рекорд Европы среди юниоров
Анастасия Шкурдай

На чемпионате Европы в Глазго белоруска преодолела дистанцию 50 метров баттерфляем за 25,28 секунды.

Успешным для брестчанки Анастасии Шкурдай выдался четверг на плавательном еврофоруме. Белоруска уже в предварительном заплыве оказалась в лидирующем топ-5 с результатом 25,64 секунды, но в полуфинале и финале еще добавила темпа, пишет «Вечерний Брест».

Позиция Шкурдай в итоговом протоколе не менялась - стабильно пятая. Но секунды в финальном заплыве оказались фантастическими. 25,28 - это новый рекорд страны на короткой воде, а также новый рекорд Европы среди юниоров. Победительнице - француженке Мелани Эни - Шкурдай проиграла 0,72 секунды.


популярное за неделю

Мнение

Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь
Перемены неизбежны. Наступило новое время
Перемены неизбежны. Наступило новое время Андрей Санников