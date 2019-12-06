В ОПЕК+ сократят добычу нефти еще на 500 тысяч баррелей в день 6.12.2019, 20:38

Эксперты предсказывают повышение цен на топливо.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 государств-партнеров (ОПЕК+) делают ставку на дальнейшее сокращение производства нефти. Министры нефтяной промышленности 24 стран, на встрече в пятницу, 6 декабря, в Вене договорились с 1 января 2020 года сократить объем добычи нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки, пишет «Немецкая волна».

Эксперты затрудняются в прогнозах, к каким последствиям может привести дополнительное сокращение мировой нефтедобычи на 0,5 процента. По всей видимости, оно вызовет новое повышение цен на нефть и бензин. В то же время Международное энергетическое агентство недавно прогнозировало, что в первом полугодии 2020 года потребности мирового сообщества в нефти, производимой странами ОПЕК, заметно снизятся.

После известия о решении ОПЕК+ мировые цены на нефть резко подскочили. Во второй половине дня 6 декабря нефть марки Brent торговалась по 64,70 долларов за баррель (плюс 1,35 доллара по сравнению с 5 декабря), а нефть марки West Texas - по 59,54 доллара за баррель (плюс 1,08 доллара).