Директору минской школы стало плохо во время проверки - она умерла 6.12.2019, 20:47

4,542

Елена Позенко

фото: 134minsk.schools.by

Родители пишут, что именно Елена Позенко сделала школу «почти элитной».

Директору минской школы №134 Елене Позенко стало плохо во время приезда комиссии с комплексной проверкой. Вскоре она умерла, об этом стали писать в соцсетях, передает euroradio.fm.

На сайте школы уже появились соболезнования от имени родителей и школьников. Некоторые из родителей отмечают, что именно Позенко сделала школу "почти элитной".

На недавних «парламентских выборах» в школе №134 располагались три избирательных участка. Ни Елена Позенко, ни её заместители не входили в участковые комиссии и не участвовали в их работе.

4 декабря на совещании с чиновниками Минской области Лукашенко приказал навести порядок в школах. По его словам, состояние некоторых школ аварийное: "Мною неоднократно давалось поручение навести порядок в школах. В учреждениях, где обучаются дети, должны быть созданы безопасные и комфортные условия".

Диктатор заявил, что в ряде школ Минщины теплосети находятся в аварийном состоянии, подвальные помещения захламлены, а пожарные извещатели не работают.