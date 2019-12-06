Директору минской школы стало плохо во время проверки - она умерла
- 6.12.2019, 20:47
- 4,542
Родители пишут, что именно Елена Позенко сделала школу «почти элитной».
Директору минской школы №134 Елене Позенко стало плохо во время приезда комиссии с комплексной проверкой. Вскоре она умерла, об этом стали писать в соцсетях, передает euroradio.fm.
На сайте школы уже появились соболезнования от имени родителей и школьников. Некоторые из родителей отмечают, что именно Позенко сделала школу "почти элитной".
На недавних «парламентских выборах» в школе №134 располагались три избирательных участка. Ни Елена Позенко, ни её заместители не входили в участковые комиссии и не участвовали в их работе.
4 декабря на совещании с чиновниками Минской области Лукашенко приказал навести порядок в школах. По его словам, состояние некоторых школ аварийное: "Мною неоднократно давалось поручение навести порядок в школах. В учреждениях, где обучаются дети, должны быть созданы безопасные и комфортные условия".
Диктатор заявил, что в ряде школ Минщины теплосети находятся в аварийном состоянии, подвальные помещения захламлены, а пожарные извещатели не работают.