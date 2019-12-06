Топ-5 самых ожидаемых фильмов декабря
- 6.12.2019, 21:19
В прокат выходят новые «Звездные войны».
Первый месяц зимы пронизан ощущением приближающегося Нового года и предчувствием чуда. Несмотря на то, что впереди нас ждут новогодняя суета, подведение итогов года и поиск подарков, нельзя забывать и о просмотре интересных фильмов. Тем более, что кинотеатры приготовили новинки, которые обещают быть интересными, пишет zn.ua.
"Ножи наголо"
Премьера: 5 декабря
Режиссер: Райан Джонсон
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Эди Паттерсон, Тони Коллетт, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Кэтрин Лангфорд
Семейную идиллию большой дружной семьи нарушает загадочная смерть Морриса Робинсона. Жена покойного и его сын нанимают частных детективов, чтобы они разобрались в том, каким образом на самом деле глава семейства ушел из жизни. К работе приступает Бенуа Блан.
"Джуманджи: Следующий уровень"
Премьера: 12 декабря
Режиссер: Джейк Кэздан
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк
Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.
"Звездные войны: Восхождение Скайуокера"
Премьера: 19 декабря
Режиссер: Джей Джей Абрамс
В ролях: Донал Глисон, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Келли Мари Трэн, Оскар Айзек, Кери Рассел
Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.
"Война токов"
Премьера: 19 декабря
Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон
В ролях: Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Кэтрин Уотерстон, Таппенс Мидлтон, Николас Холт, Майкл Шеннон
В основу картины положены события, касающиеся противостояния двух великих ученых - Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауса. В восьмидесятые годы XIX столетия перед ними стояла задача создания коммерчески выгодной рабочей электрической сети. Вестингаус пропагандировал переменный ток, а Эдисон настаивал на постоянном. В этой непримиримой войне токов в конечном итоге победу одержал Вестингаус, которого поддержал талантливый изобретатель Никола Тесла.
"Сумасшедшая свадьба 2"
Премьера: 25 декабря
Режиссер: Влад Дикий
В ролях: Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Александр Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян
Прошел год с тех пор, как дочь Василия Середюка Екатерина вышла замуж за француза. Жизнь не стоит на месте, и пришло время Василию выдавать замуж младшую дочь. Ну теперь-то уж все должно происходить именно так, как мечтал любящий отец!