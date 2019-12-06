Топ-5 самых ожидаемых фильмов декабря 6.12.2019, 21:19

В прокат выходят новые «Звездные войны».

Первый месяц зимы пронизан ощущением приближающегося Нового года и предчувствием чуда. Несмотря на то, что впереди нас ждут новогодняя суета, подведение итогов года и поиск подарков, нельзя забывать и о просмотре интересных фильмов. Тем более, что кинотеатры приготовили новинки, которые обещают быть интересными, пишет zn.ua.

"Ножи наголо"

Премьера: 5 декабря

Режиссер: Райан Джонсон

В ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Эди Паттерсон, Тони Коллетт, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Кэтрин Лангфорд

Семейную идиллию большой дружной семьи нарушает загадочная смерть Морриса Робинсона. Жена покойного и его сын нанимают частных детективов, чтобы они разобрались в том, каким образом на самом деле глава семейства ушел из жизни. К работе приступает Бенуа Блан.

"Джуманджи: Следующий уровень"

Премьера: 12 декабря

Режиссер: Джейк Кэздан

В ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт, Джек Блэк

Чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры — от засушливой пустыни до заснеженных гор.

"Звездные войны: Восхождение Скайуокера"

Премьера: 19 декабря

Режиссер: Джей Джей Абрамс

В ролях: Донал Глисон, Адам Драйвер, Дэйзи Ридли, Келли Мари Трэн, Оскар Айзек, Кери Рассел

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные путешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

"Война токов"

Премьера: 19 декабря

Режиссер: Альфонсо Гомес-Рехон

В ролях: Том Холланд, Бенедикт Камбербэтч, Кэтрин Уотерстон, Таппенс Мидлтон, Николас Холт, Майкл Шеннон

В основу картины положены события, касающиеся противостояния двух великих ученых - Томаса Эдисона и Джорджа Вестингауса. В восьмидесятые годы XIX столетия перед ними стояла задача создания коммерчески выгодной рабочей электрической сети. Вестингаус пропагандировал переменный ток, а Эдисон настаивал на постоянном. В этой непримиримой войне токов в конечном итоге победу одержал Вестингаус, которого поддержал талантливый изобретатель Никола Тесла.

"Сумасшедшая свадьба 2"

Премьера: 25 декабря

Режиссер: Влад Дикий

В ролях: Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, Юрий Горбунов, Леся Самаева, Александр Кобзарь, Инна Приходько, Арам Арзуманян

Прошел год с тех пор, как дочь Василия Середюка Екатерина вышла замуж за француза. Жизнь не стоит на месте, и пришло время Василию выдавать замуж младшую дочь. Ну теперь-то уж все должно происходить именно так, как мечтал любящий отец!