Сколько белорусам будет стоить утепление дома 6.12.2019, 21:27

Вскоре утеплять дома жильцы будут за свой счет.

Государство оплатит не больше половины затрат. Указ № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов» вступает в силу с 7 декабря. Во сколько обойдётся тепловая модернизация, какие работы она будет включать, смогут ли жильцы самостоятельно выбирать фирму.

На эти и другие вопросы читателей «Вечернего Гродно» ответил заместитель генерального директора ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» по капремонту жилфонда и строительству объектов благоустройства Алексей Бодич.

Кто будет решать, утеплять или нет?

Инициаторами тепловой модернизации могут выступать сами жильцы (собственники, которые обладают не менее четверти голосов), исполком, уполномоченное лицо по управлению общим имуществом совместного домовладения или правление товарищества собственников, организации застройщиков. В любом случае окончательное решение остаётся за жильцами дома. Вопрос будет считаться решённым положительно, если на общем собрании проголосуют «за» не меньше 75 %.

За чей счёт утепление?

Предполагается, что собственники жилых помещений будут возмещать не менее половины затрат, а владельцы нежилых (например, в доме на первом этаже работает аптека или магазин) — всю сумму полностью. Остальное погасит государство за счёт средств бюджета, а также заёмных средств банков.

Возможна ли рассрочка?

Сумму определят пропорционально доле каждого собственника в общей площади принадлежащих ему жилых и/или нежилых помещений и разделят на равные части. Владельцам жилых квартир предоставят рассрочку на 10 лет, нежилых — на 3 года. Для малообеспеченных семей по решению исполкома срок могут увеличить до 15 лет.

Во сколько это обойдётся?

По подсчётам экономистов городского ЖКХ, капремонт с тепловой модернизацией семье, проживающей в двухкомнатной квартире площадью около 60 кв. м, обойдётся около 40 рублей в месяц. Сумма будет вноситься в жировку как дополнительная коммунальная услуга и останется неизменной на протяжении всего срока оплаты. Платить нужно будет не сразу, а по окончании всех работ по повышению энергоэффективности.

Что, если кто-то откажется?

В данном случае поступят как с ремонтом в подъезде. С каждым собственником заключат договор о реализации энергоэффективных мероприятий. При этом неважно, согласен он или нет. Платить тоже будут все без исключения. Причём если не вносить плату вовремя, сумма будет увеличиваться на 0,3 % за каждый просроченный день.

Будет ли учитываться платёж при начислении субсидии?

Да. Главное, должно соблюдаться условие — оплата ЖКУ должна быть выше 20 % совокупного дохода семьи, если она живёт в городе, или 15 % — если в сельской местности.

Если продал квартиру другому собственнику?

Тогда оставшуюся сумму придётся погасить досрочно старому владельцу либо платить будет новый, при условии, что он согласен.

Жильцы сами определят объём работ?

Нет. Определён единый для всех домов перечень энергоэффективных мероприятий. Туда входят устройство автоматизированного индивидуального теплового пункта, регуляторов на батареи в квартирах, замена входных дверей в подъезды на двери с автоматическим доводчиком и окон на лестничных площадках, утепление наружных стен и перекрытий на чердаке, в подвале, установка распределителей тепловой энергии на отопительные приборы с дистанционной передачей показаний.

К слову, в Гродно начало уже положено: сегодня все дома, где это возможно технически, оборудованы групповыми приборами учёта тепла и теплорегуляторами.

Смогут ли жильцы выбирать фирму?

Нанять свою фирму жильцы не смогут. Организацию будет определять Минск через тендер. Участвовать в торгах смогут и государственные, и частные организации из любого региона страны.

Будут ли гарантии у жильцов?

По закону, на проделанные в доме работы по энергоэффективности, как и на капремонт, будет действовать гарантия сроком на пять лет.

Какие дома будут утеплять по новым правилам?

Нововведение касается всех домов, где будет проводиться капитальный ремонт с тепловой модернизацией. И неважно, были ли он включён в титульный список ранее.

Для чего это нужно?

Чтобы уменьшить потребление тепла в доме, более эффективно и рационально использовать тепловую энергию в многоэтажках. Сегодня все многоквартирные дома в Гродно нужно доутеплять. Есть среди них наиболее проблемные, в частности на улице Белые Росы и других, где тепловую модернизацию нужно проводить в первую очередь.

По расчётам специалистов, если полностью утеплить дом, то теплопотребление его снизится на 40 %. А это значит, что жильцы смогут меньше платить за отопление.