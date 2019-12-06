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Бывший президент Словакии подозревается в мошенничестве

  • 6.12.2019, 21:41
Бывший президент Словакии подозревается в мошенничестве
Андрей Киска
Фото с сайта rzn.info

Андрей Киска обвиняется в нарушении закона при финансировании избирательной кампании.

В Словакии полиция предъявила обвинения в мошенничестве бывшему президенту Словакии, а ныне лидеру оппозиции Андрею Киске. Агентство Reuters (перевод — svoboda.org) сообщает, что таким образом оживилась политическая жизнь в Словакии, где в феврале должны пройти всеобщие выборы.

Подозреваемый Андрей Киска обвиняется в нарушении закона при финансировании избирательной кампании 2014 года, в результате которой он стал президентом Словакии. Как считают следователи, Киска осуществлял налоговые выплаты через свою фирму, которая не имела отношения к избирательной кампании. Об этом в пятницу заявила словацкая полиция. Если бывший президент предстанет перед судом и будет осуждён, то ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

В течение последних трёх лет полиция трижды проверяла налоговую отчётность бизнеса Андрея Киски, не выдвигая никаких обвинений. После третьей проверки было открыто уголовное расследование.


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