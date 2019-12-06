На польских дорогах ввели «коридоры жизни» 6.12.2019, 22:04

С 6 декабря в Польше вступили в силу новые правила дорожного движения.

Новые правила обязуют водителей создавать так называемые коридоры жизни. Цель новых правил - облегчить аварийным службам проезд к месту чрезвычайного происшествия.

За введение новых правил выступали, в частности, пожарные и спасатели, которые жаловались, что автомобили мешают аварийно-спасательным службам как можно скорее добраться до места происшествия, передает «Польское радио».

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик отметил, что машины должны прижиматься к обочине для проезда автомобилей экстренных служб.

««Коридоры жизни» - это не что иное, как поведение водителей, которое дает больший шанс выжить, в особенности, жертвам аварий на многополосных дорогах. Сегодня часто происходят такие случаи, когда службы спасения не могут доехать до места происшествия. Почему? Потому что водители не дают возможности проехать машинам экстренной помощи», - отметил министр.

Также 6 декабря вступили в силу правила, которые регулируют перестройку в другой ряд, когда двухполосная дорога переходит в однополосную. Министр инфраструктуры подчеркнул, что в данном случае важно, чтобы водители проявляли дружелюбие по отношению друг к другу.

За нарушение новых правил водитель может получить штраф. К водителям, которые будут использовать коридоры жизни, чтобы избежать пробок, будут применены штрафные меры. Сумма штрафа может составить тысячу злотых, более 230 евро. Водители, которые создали опасную ситуацию на дорогах, могут даже предстать перед судом.