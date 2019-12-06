Гривна установила рекорд по укреплению 1 6.12.2019, 22:29

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На украинскую валюту повлияли низкие цены на газ на европейских рынках.

Гривна рекордно укрепилась относительно доллара. Национальный банк Украины на 26 ноября установил официальный курс доллара к гривне на уровне 24,05 гривен. Последний раз на таком низком уровне доллар был в январе 2016 года.

Такую информацию опубликовали на сайте Нацбанка, передает 24tv.ua.

Курс доллара за один день снизился на 11 копеек. А с начала 2019 года – на более чем 4 гривны. А это на более чем 14 процентов.

Обратите внимание! Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

Чем объясняют укрепление гривны в Нацбанке:

- ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

- высоким урожаем зерновых;

- низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.