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Гривна установила рекорд по укреплению

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  • 6.12.2019, 22:29
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Гривна установила рекорд по укреплению

На украинскую валюту повлияли низкие цены на газ на европейских рынках.

Гривна рекордно укрепилась относительно доллара. Национальный банк Украины на 26 ноября установил официальный курс доллара к гривне на уровне 24,05 гривен. Последний раз на таком низком уровне доллар был в январе 2016 года.

Такую информацию опубликовали на сайте Нацбанка, передает 24tv.ua.

Курс доллара за один день снизился на 11 копеек. А с начала 2019 года – на более чем 4 гривны. А это на более чем 14 процентов.

Обратите внимание! Гривна начала укрепление еще летом 2019 года. В июле курс валют впервые за последние несколько лет опустился ниже 25 гривен за доллар.

Чем объясняют укрепление гривны в Нацбанке:

- ростом спроса на краткосрочные государственные долговые облигации среди иностранцев;

- высоким урожаем зерновых;

- низкими ценами на газ на европейских рынках, благодаря которым снизились расходы государства на его импорт.


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