«Новая газета»: Скандальный берлинский киллер служил в спецназе ФСБ 5 7.12.2019, 8:22

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Опубликовано подробное досье на российского агента Вадима Красикова.

Генеральная прокуратура Германии предполагает, что россиянин, застреливший в Берлине чеченского беженца, связан с ФСБ России. «Новая газета» установила: это так. И не просто с ФСБ, а с легендарной группой спецназначения «Вымпел».

Зелимхана Шангошвили застрелили в берлинском районе Моабит 23 августа 2019 года. Убийца на велосипеде выпустил в него две пули, затем выбросил Glock и велосипед в реку, пересел на мопед и попытался скрыться, но был схвачен полицией. У задержанного обнаружили российский паспорт на имя Вадима Соколова.

В результате расследования было установлено, что «личность» Вадима Соколова является фантомной. Спустя три месяца после убийства прокуратура Берлина сообщила, что смогла идентифицировать задержанного, называя его «Вадимом К.». Проводившие самостоятельное совместное расследование Der Spiegel, The Insider, Bellingcat и центр «Досье» назвали полные данные: Вадим Николаевич Красиков, родился в 1965 году, гражданин России.

Следователи и журналисты предполагают, что Красиков может быть связан с российским ФСБ — эта версия основывается на особенностях оформления заграничного паспорта на имя несуществующего «Вадима Соколова» и беспрепятственном прохождении государственной границы в аэропорту по этому паспорту, отсутствующему в официальной базе данных. Кроме того, известно, что Красиков был объявлен в федеральный и международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя Альберта Назранова в Москве 19 января 2013 года — тогда киллер, как и спустя 5,5 лет в Берлине, подъехал к жертве на велосипеде.

В 2015 году розыск был прекращен, а информация из онлайновых служебных баз данных, как утверждает The Insider, была удалена.

«Новая газета» смогла установить, что загадочный Красиков действительно был связан с сотрудниками спецслужб. И эта связь возникла намного раньше 2019 и даже 2013 года.

Костомукша, Карелия. Год 2007

Дом в Костомукше, рядом с которым произошло убийство

За час до полуночи 4 апреля 2007 года к своему дому в поселке Контоки, что в карельской Костомукше, на «Шевроле Тахо» подъехал Юрий Козлов — известный местный бизнесмен, глава общества предпринимателей и городской депутат. Около получаса Козлов, оставаясь в припаркованном автомобиле, разговаривал по мобильному телефону с братом.

Когда он вышел из машины, раздались выстрелы. Три пули Козлов получил в грудь, четвертый — контрольный — в голову.

Затем трое убийц загрузили труп в «Шевроле» убитого, отвезли километров на пятнадцать по направлению к финской границе и выбросили в лесу. На том же «Шевроле» вернулись в Костомукшу, машину бросили у железнодорожного вокзала.

Депутат и бизнесмен Юрий Козлов

Александр Козлов, брат погибшего, с которым Юрий Козлов и разговаривал по телефону, поднимет тревогу. У дома будет обнаружена кровь, следы волочения, пистолетные гильзы калибра 9 миллиметров. Уголовное дело об убийстве возбудят сразу, но тело в лесу будет обнаружено грибниками только 22 июля 2007 года.

Прибывшими в Костомукшу из Петрозаводска следователями и оперативниками в течение нескольких дней были установлены вероятные преступники. Город с населением менее 30 тысяч жителей расположен в своеобразном «тупике» у финской границы, и каждый новый человек на виду. Быстро выяснилось, что трое «чужих», приехавших на «Мерседесе» приметного красноватого оттенка, заселились в гостиницу «Фрегат» 27 марта, за неделю до убийства, и покинули город на следующий день после убийства.

Нашелся свидетель, который видел, как 5 апреля 2007 года люди на «Мерседесе» красноватого цвета что-то выкидывали с моста в реку.

Информацию проверили, и из реки достали кепки, ремни и две пистолетные кобуры.

По регистрационной книге гостиницы «Фрегат» были установлены данные троих из «красноватого «Мерседеса». Один из них — Вадим Николаевич Красиков, тот самый, что в августе 2019 года будет задержан немецкой полицией за убийство в Берлине. Двое других — Владимир Ф. и Олег И. (полные данные имеются в распоряжении редакции).

Несмотря на достаточно очевидные улики, «по горячим следам» никто задержан не был. Дело «заглохло» на семь с половиной лет.

Почему никто из троих известных явных подозреваемых не был обнаружен раньше, мы не знаем. Как предполагает Александр Козлов, задержание стало возможно только после того, как Владимир Ф. и Олег И. вышли на раннюю пенсию.

Карелия. Год 2014. Двое из «Вымпела»

В ноябре 2014 года следователи карельского Следственного комитета представят в суд двоих обвиняемых в совершении убийства Юрия Козлова — Владимира Ф. и Олега И. — и обратятся с ходатайством об их аресте.

К моменту своего ареста Владимир Ф. и Олег И. уже были военными пенсионерами. Как следует из документов, представленных в судебных заседаниях по определению меры пресечения, в 2007 году, когда был убит Юрий Козлов, мужчины являлись действующими сотрудниками ФСБ и проходили службу в управлении «В» Центра специального назначения ФСБ России. В том самом «Вымпеле».

Учения Центра спецназа ФСБ. Фото: Вконтакте

Группа «Вымпел» создана 19 августа 1981 года в составе управления нелегальной разведки Первого главного управления КГБ СССР и предназначалась для проведения нелегальных боевых операций за рубежом. Впоследствии неоднократно реформировалась, после распада СССР в 1992 году была передана в Главное управление охраны, новые функции предполагали контртеррористическую и противодиверсионную деятельность на территории России. После отказа выполнить приказ о штурме московского Белого дома в октябре 1993 года группа была переименована в подразделение «Вега» и передана в МВД. В 1995 году группа возвращена в структуру ФСБ. 8 сентября 1998 года «Вега» упразднена, группе возвращено старое наименование. Сегодня — управление «В» Центра специального назначения ФСБ России. Судя по открытым данным, основные задачи Управления «В» — обеспечение контртеррористической и противодиверсионной защищенности особо важных объектов, участие в боевых контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

Антитеррористические учения спецназа ФСБ. Фото: Вконтакте

С ходатайствами об избрании для Владимира Ф. и Олега И. меры пресечения, не связанной с лишением свободы, выступили бывшие сослуживцы, соседи и трудовые коллективы, общественная организация ветеранов Группы специального назначения органов государственной безопасности «Вымпел». Судя по представленным в суд документам, офицеры Ф. и И. имели серьезное боевое прошлое.

Владимир Ф. — награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью Суворова, знаком отличия ФСБ «За храбрость» и юбилейным знаком «30 лет группе «Вымпел». От имени президента Киргизской республики получил именное оружие — пистолет Glock.

Олег И. — имеет «высокие государственные награды».

Несмотря на блестящие характеристики и отмеченные государством прошлые заслуги обвиняемых, суд согласится с аргументами следствия. Владимир Ф. и Олег И. проведут в следственном изоляторе 8 месяцев.

В ходе следствия было подтверждено, что именно Ф. и И. вместе с Вадимом Красиковым останавливались во «Фрегате», куда, по их словам, приехали за сотни километров просто отдохнуть. Заметим, что в начале апреля 2007 года в Костомукше стояли морозы ниже 20 градусов, и ни охотой, ни рыбалкой трое приезжих не занимались.

Коттеджи «Фрегата» в Костомукше. Фото: Вконтакте

Результаты молекулярно-генетической экспертизы, которая должна была подтвердить принадлежность выброшенных в реку кобур и головных уборов обвиняемым, нам достоверно не известны. Как вспоминает Александр Козлов, в приватном разговоре участники следственной группы говорили, что удалось подтвердить принадлежность одной из кепок Вадиму Красикову (анализ производили с помощью образцов ДНК, изъятых у его близкой родственницы). Самого Красикова задержать так и не удалось. Впрочем. к тому времени он уже находился в федеральном и международном розыске по подозрению в убийстве бизнесмена Назранова в Москве в 2013 году — и этой информацией располагали карельские следователи.

Дело в Москву — обвиняемые на свободу

В 2015 году уголовное дело об убийстве Юрия Козлова было передано из карельского управления Следственного комитета в центральный аппарат ведомства. По словам Александра Козлова, вскоре ветераны ФСБ Владимир Ф. и Олег И. обрели свободу, а розыск Вадима Красикова был прекращен.

Последняя информация от правоохранителей — ответ на очередную жалобу, поступивший в августе 2015 года от заместителя руководителя управления по расследованию особо важных дел Анатолия Разинкина:

«Сообщаю, что в управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации осуществлялось предварительное следствие по уголовному делу № 252/350691-10, одним из расследуемых эпизодов которого являлось убийство Козлова Ю. И.

В связи с данным убийством к уголовной ответственности привлекались И. и Ф. (в документе полные данные — Ред.).

Вместе с тем ранее полученные доказательства их причастности явились явно недостаточными для дальнейшего уголовного преследования названных лиц, в связи с чем предварительное следствие по делу приостановлено, а органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, даны поручения об установлении лиц, совершивших преступление».

Красиков в разное время. И его татуировка

Кто он

Кто такой Вадим Красиков, он же Вадим Соколов — мы не знаем. Может, у него есть ещё несколько имен и фамилий. Как более-менее достоверно известно, он родился в селе Кенестобе Чимкентской области Казахстана 10 августа 1965 года. В начале века отметился в Иркутске, в 2009 году оставил след в Московской области. Никаких упоминаний о его профессиональной деятельности в открытых источниках нет.

Как сообщает «Досье», внутренний паспорт на фамилию Соколова был оформлен в 2015 году, примерно в то же время, когда был прекращен розыск Красикова по уголовным делам о двух убийствах — в Костомукше и Москве. Ссылаясь на собственные источники, «Досье» утверждает, что в российской федеральной базе паспортов стоит отметка «В случае получения запроса, немедленно связаться по телефону ***», установленная сотрудниками ФСБ.

Предположение, что Красиков может быть офицером спецслужбы, подрывает наличие у него на плече татуировки — какой-то дикой комбинации из земного шара, оскаленной пасти, короны и не то крыльев, не то лавровых ветвей — если верить авторам детективов, такое у шпионов не приветствуется.

С другой стороны, «Новая газета» располагает подтверждением, что совместная поездка в Костомукшу с офицерами ФСБ в 2007 году не была единственной, они продолжали иногда путешествовать вместе, как минимум, до 2012 года.

«Новая газета» связалась с детьми Вадима Красикова — у него уже взрослые сын и дочь. Сын нам не ответил. Дочь, которой мы направили фото человека, задержанного с паспортом на имя Соколова и ссылку на новости, через несколько часов ответила: «Нет, вы точно ошиблись, это не тот Вадим Николаевич, которого я знаю». Отказавшись от более подробных комментариев.

Последствия

МИД Германии двух российских дипломатов уже выслало.

Российский МИД обещает «зеркальные меры».

Родные Юрия Козлова надеются, что берлинский арест Красикова поможет пролить свет на убийство в Костомукше.

А тут еще «Северный поток — 2».