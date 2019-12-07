Какой кофе лучше — из турки или кофеварки? 5 7.12.2019, 8:53

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Названы аргументы «за» и «против» обоих способов приготовления утреннего напитка.

Каким способом приготовленный кофе получится самым вкусным? Как стоит варить его: в турке или в кофеварке? Бытует мнение, что различный процесс готовки приводит к получению 2-х непохожих друг на друга вкусов. Так ли это в реальности? Стоит разобраться, изучив все плюсы и минусы приготовления напитка в турке или при помощи кофеварки, пишет moyo.ua

Кофе в кофеварке: преимущества и недостатки готовки

Прямое назначение аппарата (независимо от производителя, функций, стоимости) — варить бодрящий напиток, используя зерновой, молотый или таблетированный кофе. Это современный способ готовки, который завоевал нишу в офисе и дома.

Чем же обусловлена популярность и востребованность кофеварок?

Потрясающий вкус и аромат готового продукта. Аппараты, у которых в характеристиках отметка «давление 15 бар» (например, «Делонги» EC 153.В) создают напитки не хуже профессионального бариста. Под таким давлением вода проходит через кофейное сырье и, таким образом, сохраняется нужная температура для стопроцентного раскрытия вкусовых свойств.

Высокая скорость готовки. Учитывая предварительную подготовку (засыпать сырье, налить воду, выбрать программу) процесс приготовления кофе в кофеварке занимает 3-5 минут. В условиях спешки на работу или учебу, ограниченного обеденного времени в офисе — это отличный способ не отказываться от бодрящей чашечки.

Автоматизация процесса. Не считая предварительной подготовки и включения агрегата, в остальном участие пользователя не требуется. Напиток 100% не сбежит из емкости и не подгорит.

Возможность готовки 2-х порций сразу. В таких аппаратах, как Saeco Poemia Focus HD8323/39, «Делонги» ESAM 3200 S и прочих предусмотрена возможность за 1 раз одновременно сварить 2 чашечки со вкуснейшим кофе.

Разнообразие напитков. Кроме «классики» техника способна приготовить американо, капучино, эспрессо. Все это — с роскошной, умопомрачительно вкусной и стойкой пенкой.

Продвинутые модели даже освобождают владельцев от необходимости предварительно измельчать зерна для напитков. Например, Saeko Lirika OTC (RI9851/01) укомплектована встроенной кофемолкой.

Но и без минусов здесь не обошлось: в кофемашинах выбор ограничивается заданными программами, а значит, любителям суперэксклюзивных напитков придется постараться, чтоб подобрать настройки под себя.

Плюсы и минусы готовки кофе в турке

Ручной метод готовки напитка не теряет популярность уже несколько сотен лет. Корпус турки изготавливается из меди, стали, алюминия и т.д. Также различно соотношение диаметра горлышка и дна.

Но объединяют разновидности приспособления основные достоинства готовки в нем:

Отличный вкус напитка — здесь нет строгих правил по подбору кофе, можно ограничиться недорогими сортами и не потерять во вкусе и насыщенности.

Потрясающий аромат — из-за минимальной термообработки кофейного сырья перед готовкой в напитке остается практически полный набор веществ, которые находится в обжаренном зерне, в том числе тригонеллин, отвечающий за непередаваемый вкус и аромат готового продукта.

Простота использования. Не нужно изучать многостраничные инструкции по эксплуатации: просто берется джезва, в нее наливается вода + молотый кофе, доводится до кипения, снимается с огня. Все!

Огромный плюс — для вкуса и аромата напитка не играет никакой роли, какая турка лучше (дорогая или бюджетная). При должном умении и сноровке можно сварить отличный кофе в любом подобном приспособлении.

Правда, здесь нашлось место и минусам:

готовый напиток выходит с гущей;

можно использовать только предварительно смолотый кофе;

требуется постоянное наблюдение за процессом готовки, иначе жидкость прольется на плиту.

Главный бонус ручного способа — готовить можно в любых пропорциях, руководствуясь личными предпочтениями, а не инструкцией. Гурманы даже разработали специальный способ, как варить кофе эспрессо в турке. Основные секреты — перемолоть зерна непосредственно перед готовкой: чем мельче они будут, тем выше получится пенка. Также нужно обязательно брать фильтрованную, мягкую воду. В остальном процесс не отличается от стандартной варки напитка.

Что в итоге выбрать: турку или кофеварку?

Суммируя вышеизложенное — лидерство по быстроте, аккуратности приготовления принадлежит автоматизированному прибору. Но, в то же время, джезвы Krauff, Maestro и прочих компаний — оптимальный выбор для пользователей, ценящих индивидуальный подход к приготовлению напитка. В ручном способе найдется место для экспериментов.

Кофемашина идеально подойдет для суматошных будних дней, турка — для неспешной готовки в свободное от учебы/работы время. Ручной метод не терпит спешки и суеты, нужно соблюсти все традиции и ритуалы, добавить нужные ингредиенты (например, корица, имбирь, перец, даже соль).

Перед окончательным выбором стоит еще раз взглянуть на характерные особенности приготовления кофе 2 способами:

Какой здесь вывод? В целом, на напиток влияет не способ готовки, а качество используемого сырья. Чем оно лучше, тем ярче и насыщеннее будет вкус. Любителям быстро сваренного, без гущи напитка стоит обратить внимание на различные варианты кофеварок (например, «Филипс» 2000 series HD8649/01). Поклонникам традиционного кофе, все нюансы которого можно регулировать самостоятельно — на турку.