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Диктатор просит и унижается

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  • 7.12.2019, 8:58
  • 8,439
Диктатор просит и унижается

Ждем развязки и готовимся к переменам.

Цена на газ, компенсация за «грязную нефть», компенсация за «налоговый маневр» - как и ожидалось, это главные темы переговоров между Лукашенко и Путиным. Проще говоря - «дайте денег, просто так и побольше, иначе не протянем». Диктатор едет просить и унижаться. Дело хоть и привычное, но уж очень неприятное, пишет телеграмм-канал «Баста».

Деньги нужны очень сильно, ведь на кону — «президентские выборы» 2020 года. Предыдущие - «парламентские» - дружно проигнорировали более 80% белорусов, за что и поплатилось прежнее руководство администрации. Мечты Лукашенко о седьмом сроке становятся все более призрачными. Денег, скорее всего не будет, под пустые обещания Лукашенко их уже не получит, а продавать ему нечего. Он уже не управляет страной и не контролирует финансовые потоки. Предложить Путину ему нечего. Ждем развязки и готовимся к переменам.


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