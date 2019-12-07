Диктатор просит и унижается 10 7.12.2019, 8:58

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Ждем развязки и готовимся к переменам.

Цена на газ, компенсация за «грязную нефть», компенсация за «налоговый маневр» - как и ожидалось, это главные темы переговоров между Лукашенко и Путиным. Проще говоря - «дайте денег, просто так и побольше, иначе не протянем». Диктатор едет просить и унижаться. Дело хоть и привычное, но уж очень неприятное, пишет телеграмм-канал «Баста».

Деньги нужны очень сильно, ведь на кону — «президентские выборы» 2020 года. Предыдущие - «парламентские» - дружно проигнорировали более 80% белорусов, за что и поплатилось прежнее руководство администрации. Мечты Лукашенко о седьмом сроке становятся все более призрачными. Денег, скорее всего не будет, под пустые обещания Лукашенко их уже не получит, а продавать ему нечего. Он уже не управляет страной и не контролирует финансовые потоки. Предложить Путину ему нечего. Ждем развязки и готовимся к переменам.