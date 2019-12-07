Фотофакт: В Беларуси выпустили одежду в поддержку независимости 7.12.2019, 9:59

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Фото: nstagram.com/lstr_adziennie

Презентация прошла на фоне Купаловского театра, где в 1917 году состоялся Первый Всебелорусский съезд.

Белорусский бренд «LSTR Adzieńnie» выпустил одежду с целью поддержать государственную независимость страны, сообщает «Белсат».

«От своего начала, от создания LSTR Adzieńnie, независимость нашей страны, ее культура и история были и остаются бесспорными ценностями и предметами вдохновения», – говорится в сообщении бренда в Instagram.

В сообщении подчеркивается, что потеря независимости из-за «углубленной интеграции» может перечеркнуть все усилия последнего столетия по созданию независимой Беларуси.

Фотографии новой модели одежды сделаны на фоне Купаловского театра в Минске, где в 1917 году состоялся Первый Всебелорусский съезд.