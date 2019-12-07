Фотофакт: В Беларуси выпустили одежду в поддержку независимости
- 7.12.2019, 9:59
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Презентация прошла на фоне Купаловского театра, где в 1917 году состоялся Первый Всебелорусский съезд.
Белорусский бренд «LSTR Adzieńnie» выпустил одежду с целью поддержать государственную независимость страны, сообщает «Белсат».
«От своего начала, от создания LSTR Adzieńnie, независимость нашей страны, ее культура и история были и остаются бесспорными ценностями и предметами вдохновения», – говорится в сообщении бренда в Instagram.
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Ад свайго пачатку, ад стварэння LSTR Adzieńnie, незалежнасць нашае краіны, яе культура і гісторыя былі і застаюцца бясспрэчнымі каштоўнасцямі і прадметамі натхнення. Небяспека страты незалежнасці праз будзь-якія «паглыбленыя інтэграцыі» можа перакрэсліць усе высілкі апошняга стагоддзя па стварэнні незалежнае Беларусі – пачынаючы ад першага Ўсебеларускага з’езду 1917 году, які памятае Купалаўскі тэатр ды шматтысячных мітынгаў у 1991-м на пляцы Незалежнасці, чаго мы рашуча не хочам! Незалежнасць – каштоўнасць, якую мы мусім цаніць ужо сёння! Фота: @dary_iva Мадэль: @gdehodil #belarusisnotrussia
В сообщении подчеркивается, что потеря независимости из-за «углубленной интеграции» может перечеркнуть все усилия последнего столетия по созданию независимой Беларуси.
Фотографии новой модели одежды сделаны на фоне Купаловского театра в Минске, где в 1917 году состоялся Первый Всебелорусский съезд.