Лукашенко улетел из Беларуси на встречу с Путиным 7.12.2019, 10:23

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Диктатор направился в Сочи.

Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Самолет вылетел из Национального аэропорта Минск, сообщает пресс-служба диктатора.

«Планируется, что во второй половине дня в Сочи состоится встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Стороны рассмотрят актуальные вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего сотрудничества», – отмечает пресс-служба.

В Сочи Лукашенко и Путин обсудят вопросы белорусско-российской интеграции. 8 декабря в Москве состоится заседание «высшего государственного совета союзного государства», где запланировано подписание интеграционных документов. Речь идет о «Программе действий Республики Беларусь и Российской Федерации по реализации положений договора о создании союзного государства», которая включает в себя 31 «дорожную карту».

Минск продолжает увязывать подписание этих документов с решением ключевых вопросов экономического сотрудничества (компенсация за налоговый маневр, цена на газ, доступ к рынкам). Никаких подвижек в этом направлении до сих пор нет. «Премьер-министр уже сказал, это выработанная позиция: если не будут решены наши принципиальные вопросы (по поставкам углеводородов, открытию как следует рынков для наших товаров, снятии барьеров и др.) никакие дорожные карты не могут быть подписаны», – заявил Лукашенко 17 ноября.