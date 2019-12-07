Ливийский гамбит 7.12.2019, 10:38

Фото: aa.com.tr

Как Эрдоган становится основным газовым игроком в Европе.

Турция под саммит НАТО в Лондоне подписала два соглашения с Правительством национального согласия, возглавляемым с благословения ООН Фаизом Сарраджем. В частности, после двухчасовой встречи турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с главой ПНС в Стамбуле заключено соглашение об укреплении оборонного сотрудничества и подписали меморандум о взаимопонимании относительно демаркации морских зон между двумя странами. Если первое не вызывает особого ажиотажа, поскольку Анкара поддерживает правительство Сарраджа, то второе вызвало бурю возмущения в государствах, которых это соглашение касается, - в первую очередь в Греции, Египте и на Кипре. По той простой причине, что между достаточно удаленными друг от друга Турцией и Ливией вообще-то находятся также экономические зоны этих стран, а в случае с Кипром турецко-ливийское соглашение вообще "запирает" остров в восточном углу Средиземного моря.

Принуждение к бизнесу

Подробности соглашения ни Анкара, ни Триполи не разглашали. Однако известно, что его заключение стало реальностью не в последнюю очередь потому, что Турция, во-первых, не подписывала Конвенцию ООН в 1982 г., регулирующую морские границы стран-подписантов, и, во-вторых, не признает Республику Кипр и заключенные ею соглашения об исключительной экономической зоне с Египтом, Ливаном и Израилем. Имея такой базис, Анкара, как сообщает проправительственная турецкая газета Daily Sabah, решила устроить демаркацию морской зоны, которая тянется с юга от линии ливийского побережья Дерна-Тобрук-Бардиа на север - к юго-западному побережью Турции по линии Фетхие-Мармарис-Каш. И данная "полоса" выглядит по-разному в зависимости от того, как и кем прорисована карта этой части Средиземноморья. Так, согласно инфографике Daily Sabah, зона едва-едва задевает восточную оконечность греческого острова Крит. В то же время, если взглянуть на карту Google, то большая его половина лежит как раз в морской зоне, демаркировать которую решили Эрдоган и Саррадж.

ФОТО: Daily Sabah

Что конкретно дает туркам данное соглашение? Есть смысл предположить, что в Анкаре делают ставку сотрудничество с ПНС в будущем, где политический конфликт будет исчерпан, а главный оппонент Сарраджа и его правительства в целом - фельдмаршал и командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, контролирующий сегодня нефтяной сектор, покинет шахматную доску. То есть со стороны Турции это своего рода инвестиция в проекты, связанные с ливийской нефтью.

Помимо того, Анкара, которая уже хозяйничает не шельфе Кипра, прикрываясь непризнанной Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), явно вознамерилась двигаться дальше на северо-запад Средиземноморья. И теперь Турция стремление отжать участок греческого шельфа оправдывает заботой об интересах Ливии, чью часть шельфа Афины якобы пытаются присвоить с начала "Арабской весны" в 2011 г.

Соглашение о делимитации морских границ, прямо пишет Daily Sabah, признает права Турции в ее исключительной экономической зоне, которая уже простирается до юго-восточной части Крита. По словам главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, это, дескать, защита прав Турции, обусловленных международным правом. Но, продолжает министр, Анкара готова заключить и аналогичные соглашения и с другими странами, поскольку (внимание) выступает за "справедливое распределение" ресурсов, в том числе за пределами Кипра.

Вот здесь уже четко видна вторая часть замысла. Нарисовав на карте зону от берегов Ливии, Турция, "запирает" энергетический альянс Израиля, Кипра, Греции и Египта, которым теперь не избежать общения с турками. И неминуемо придется обсуждать строительство любых трубопроводов в Европу, куда они планируют поставлять газ из богатых месторождений "Левиафан", "Тамар", "Афродита", "Калипсо" и пр. В первую очередь речь идет о проекте EastMed. Соответствующее соглашение греки, киприоты и израильтяне в присутствии госсекретаря США Майка Помпео подписали в Тель-Авиве в марте текущего года. Рассматривается также участие в проекте Египта.

Турция пыталась приобщиться к этим планам разработки и экспорта газа, но не сложилось. По понятным причинам: с Афинами у Анкары перманентный территориальный конфликт, у Кипра турки вообще отобрали треть, в Израиле Турция поддерживает Палестинскую автономию, а в Египте - "братьев-мусульман". Поэтому администрация Эрдогана решила идти напролом - прямиком к побережью Ливии, заранее "прикормив" Фаиза Сарраджа. Если Евросоюз промолчит и соглашение заработает, то Израилю, Кипру и Греции придется считаться с турками - либо взять в долю, либо столкнуться с перспективой блокирования их трубопроводов страной-участницей проекта "Турецкий поток", по которому в Европу будет поставляться российский газ.

Смолчит ли ЕС?

Угроза от турецко-ливийского соглашения очевидна. Поэтому сразу же Каир, Афины и Никосия осудили меморандум. В то же время между ними начались консультации на самом высоком уровне. 1 декабря в Каире встретились главы МИД Греции и Египта - Никос Дендиас и Самех Шукри. Они пришли к выводу, что соглашение незаконно, а у Сарраджа не было мандата на его заключение. Правда, насколько весомой для Анкары будет такая оценка, не составит труда спрогнозировать. Потому Греция обратилась за поддержкой к Евросоюзу и НАТО. Постпред Греции поднял этот вопрос на заседании комиссии постоянных представителей стран - членов ЕС, а премьер-министр Кириакос Мицотакис, по данным СМИ, обсуждал шаги Турции и Ливии 26 ноября с главой итальянского правительства Джузеппе Конте, а 29 ноября - по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В Афинах рассчитывают на поддержку со стороны Франции и Италии, полагая, что общая зона ответственности - Средиземное море - к этому их, собственно, и подтолкнет.

Однако также нужно оценить возможную реакцию других стран и через призму Ливии. Выше уже мы писали, что Анкара поддерживает Сарраджа. В рамках этой поддержки она поставляла силам ПНС беспилотники и грузовики. Египет, ОАЭ, Катар и Россия поддерживают Халифу Хафтара. Кроме того, фельдмаршал пользуется политической поддержкой Франции. Что касается Италии, то до недавних пор Рим был на стороне Сарраджа, поскольку у него была надежда разрешить миграционный кризис на основании заключенного с Триполи соглашения, однако в последнее время появились признаки того, что Италия решила прощупать уже Хафтара. Поэтому, когда фельдмаршал нанес авиаудар по аэропорту в Мисрате, где расположен итальянский военный госпиталь, и по Таджуру, где погибли 60 мигрантов, Рим был более чем сдержан, лишь мягко пожурив командующего ЛНА.

И именно Халифа Хафтар может стать одним из тузов в рукаве обиженных Турцией греков, киприотов, египтян и израильтян. Дело в том, что, по данным СМИ, Афины хотят пригласить к себе с визитом спикера парламента Ливии Агилу Салаха Ису, который, как считается, близок к фельдмаршалу. Хафтар, напомним, в июне разорвал все отношения с Анкарой и заявил, что турецким судам и кораблям доступ в Ливию закрыт. Если же они попытаются пристать к ливийским берегам, то действия будут считаться враждебными со всеми вытекающими последствиями.

Следовательно, в первую очередь Афины (как член НАТО) будут, с одной стороны, использовать внутренний фактор - оппонента Сарраджа, чтобы подорвать планы Эрдогана. С другой стороны, велика вероятность, что в этом греков поддержат и итальянцы, и французы. Мало того, Париж даже может пойти на серьезный конфликт с Анкарой. Учитывая, что Макрон и Эрдоган уже в контрах. Насколько - можно представить хотя бы по ответу турецкого лидера на критику со стороны Франции за военную операцию против курдов. Эрдоган не стесняется называть ее спонсором терроризма, а в ответ на спич о "смерти мозга НАТО" советует президенту Пятой республики сперва проверить "собственный мозг на предмет смерти".

Есть смысл ожидать, что предстоящий саммит Альянса будет очень и очень ярким. На повестке дня и попытки Берлина с Парижем его серьезно переформатировать, и сокращение влияния США, и спор вокруг призывов Макрона "возлюбить" Россию и Китай. Еще и Эрдоган отметился. И определенно президент Турции не побоится словесной дуэли не только с представителями Греции, но и лично с Эммануэлем Макроном.

Порта 2.0

Президент Турции, признаем, провернул удивительную политико-экономическую авантюру при участии ливийского ПНС. И после того, как ситуацию в Сирии удалось изменить в свою пользу, явно продолжил реализацию проекта по реконструкции Османской империи в современных реалиях. Как известно, Ливия была когда-то владениями османов. И ныне уже без завоеваний и грубой силы Анкара действует через энергетику и проекцию силы в Средиземноморье.

К тому же Эрдоган таким образом становится еще более заметной фигурой конкретно в европейской политике. Как и Путин, он имеет перспективы оказывать давление на Брюссель и отдельных членов ЕС с помощью энергоресурсов. Потому оскорбительные советы Эрдогана Макрону или любому другому лидеру, осмелившемуся критиковать лидера Турции, будут звучать чаще. Тем более что якобы внезапное заступничество за НАТО со стороны недавнего возмутителя спокойствия в Альянсе выставляет турок в куда более выгодном свете, в частности, в глазах США.

Владислав Гирман, «Деловая столица»