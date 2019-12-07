Пять признаков того, что вы умнее других 7.12.2019, 10:44

Если эти утверждения применимы к вам, велика вероятность, что у вас незаурядно высокий IQ.

Уровень интеллекта, или IQ — это не объем ваших знаний, а, скорее, та скорость, с которой вы усваиваете новую информацию. Наблюдения, проводимые в течение продолжительного времени, показали, что IQ формируется в раннем возрасте, так что вы вряд ли сможете подняться выше уже имеющегося уровня, пишет nv.ua.

Хотя исследования показывают, что IQ далеко не единственный и даже не самый важный фактор, определяющий ваш жизненный успех, иметь высокий IQ все же не так уж плохо. На самом деле, я не знаю никого, кто отказался бы от этого.

Большинство из нас идет по жизни, не имея точного представления о том, насколько мы умны. IQ сложно измерить, и если вы не готовы отдать несколько сотен долларов обученному профессионалу, вы никогда не узнаете наверняка, каков ваш показатель.

Недавние исследования дают несколько интересных зацепок, связывая ранний жизненный опыт с, помимо прочего, высоким интеллектом. Если что-то из перечисленного применимо к вам, у вас, скорее всего, высокий IQ.

Вы часто тревожитесь

Трудно думать о тревоге как о чем-то хорошем, но имеющиеся данные свидетельствуют, что, возможно, не все так плохо. Психиатр Джереми Коплан изучил пациентов с тревожными расстройствами и обнаружил, что у людей с наихудшими симптомами были более высокие показатели IQ, чем у тех, у кого симптомы были менее выражены. Другие исследования выявили более высокие показатели вербального IQ у людей с более высоким уровнем тревоги.

Кроме того, в израильском Междисциплинарном центре Герцлия был проведен более сложный эксперимент. Исследователи предлагали его участникам оценить художественные работы, представленные компьютерной программой, а затем запускали фальшивый «вирус», создавая впечатление, что активация вируса — дело рук участника эксперимента.

После этого подопытных отправляли в срочном порядке искать сотрудников техподдержки — но лишь затем, чтобы создать на их пути еще одну серию препятствий. В результате ученые выяснили, что участники с наивысшим уровнем тревожности были также и наиболее сосредоточены и эффективны в выполнении задач. В следующий раз, когда вам посоветуют перестать волноваться, просто ответьте, что ваш выдающийся интеллект не позволяет вам этого сделать.

Вы рано начали читать

Британское исследование 2000 пар однояйцевых близнецов показало, что, несмотря на идентичные гены, дети, начавшие читать раньше, имели более высокие показатели IQ, чем их братья и сестры. На первый взгляд, объяснение кажется очень простым: эти дети рано научились читать, потому что они изначально были умнее. Но это не так. Исследователи пришли к выводу, что обучение чтению в раннем возрасте повлияло на дальнейшее развитие — сделав детей умнее. Так что, если вы рано освоили чтение, причина может быть не в том, что вы умный. Возможно, вы умны потому, что рано начали читать.

Вы левша

Оказывается, всем тем учителям, которые пытались заставить левшей писать правой рукой, не стоило этого делать. Несмотря на то, что существует некоторая, пока не имеющая объяснения, взаимосвязь между леворукостью и преступными наклонностями, у левшей есть и интеллектуальные преимущества. Одно крупное исследование показало, что леворукость сопряжена с дивергентным мышлением, особенно у мужчин. Эта уникальная способность находить взаимосвязь между двумя не связанными между собой объектами является признаком ума.

В детстве вы посещали уроки музыки

Целый ряд исследований демонстрирует, что занятия музыкой повышают вербальный интеллект и исполнительные функции — способности, необходимые для концентрации и самоконтроля. В исследовании, проведенном психологом Сильвеном Морено, участвовало 48 детей в возрасте от 4 до 6 лет. По часу в день, пять дней в неделю, на протяжении четырех недель половину из них обучали музыке, а другую половина — изобразительным искусствам. В конце эксперимента у 90% детей, прошедших музыкальную подготовку, повысился вербальный IQ. Так что, если в детстве вы ходили в музыкальную школу, это хороший знак.

Вы смешной

Ликуйте, школьные шутники! Исследования доказали тесную связь между умением быть смешным и высокими показателями как вербального интеллекта, так и абстрактного мышления. Похоже, что ваши остроумные шуточки — в самом деле продукт острого ума. А теперь самое время сострить на этот счет.

Подытоживая

Это далеко не исчерпывающий список, поэтому наличие у вас высокого IQ не исключено, даже если ни один из вышеперечисленных пунктов не применим к вам. Но если большинство из этих утверждений верно, вы, скорее всего, умнее, чем среднестатистический тугодум.