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«Можно коллег и 30-го поздравить»

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  • 7.12.2019, 10:54
«Можно коллег и 30-го поздравить»
СЕРГЕЙ РУМАС

Белорусы ответили Румасу.

31 декабря белорусы будут работать. Предложение сделать этот день выходным в правительстве не поддержали.

«Правительство не поддерживает установление 31 декабря выходным в силу разного ряда причин — производственных и где-то личных, — рассказал премьер. — Я не знаю, как в ваших коллективах, но большинство опрошенных коллективов не хотели лишаться рабочего дня 31-го декабря для того, чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом», — заявил премьер-министр Сергей Румас.

В комментарии onliner.by белорусы раскусили «заботу» власти и ответили Румасу.


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