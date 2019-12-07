«Можно коллег и 30-го поздравить» 1 7.12.2019, 10:54

СЕРГЕЙ РУМАС

Белорусы ответили Румасу.

31 декабря белорусы будут работать. Предложение сделать этот день выходным в правительстве не поддержали.

«Правительство не поддерживает установление 31 декабря выходным в силу разного ряда причин — производственных и где-то личных, — рассказал премьер. — Я не знаю, как в ваших коллективах, но большинство опрошенных коллективов не хотели лишаться рабочего дня 31-го декабря для того, чтобы иметь возможность поздравить своих коллег с наступающим Новым годом», — заявил премьер-министр Сергей Румас.

В комментарии onliner.by белорусы раскусили «заботу» власти и ответили Румасу.