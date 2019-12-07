Видеофакт: В России чиновница матом предложила молодежи усердно трудиться 7.12.2019, 10:58

Инцидент произошел в Ленинградской области.

Начальник отдела молодежной политики администрации Соснового бора Ленинградской области РФ Александра Позднякова на форуме "Доброволец.ЛО" сказал участникам, что им придется "*******" [усердно трудиться], чтобы чего-то добиться, сообщает Север.Реалии.

Видео выступления опубликовал телеграм-канал "Тайны Ленинградского двора".

"Никто, кроме вас, делать ничего не будет. Всем все равно. Это относится и к руководителям, и к добровольцам, если вы не будете реально, попрошу за мою цензуру, *******, то другого…", — сказала Позднякова. Она не смогла закончить фразу, потому что в зале загудели.

Позднякова не ответила на вопросы Север.Реалии.