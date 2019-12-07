В Мадриде прошел полумиллионный Марш за климат 3 7.12.2019, 11:31

Фото: EPA/UPG

В шествии приняла участие экоактивистка Грета Тунберг.

В Мадриде прошел многотысячный марш с требованием принять меры по борьбе с климатическими изменениями. В нем приняли участие шведская экоактивистка Грета Тунберг, представители индейских народов и организаций Greenpeace, Экологи в действии, Альянс за климат, 2020 Восстание за климат, движения Пятницы ради будущего, пишет El Pais (перевод — korrespondent.net).

По данным организаторов Марша за климат – конфедерации экологических групп Экологи в действии, к акции примкнули более полумиллиона человек.

"Сегодня мы говорим о марше за климат #6DPorElClima, в рамках которого более 500 тысяч человек вышли на улицы", – говорится в Twitter Экологов в действии.

Напомним, Тунберг приехала в Мадрид на поезде из Лиссабона, куда она прибыла на частном катамаране Vagabonde. Плавание, начавшееся от берегов США, продлилось три недели.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG