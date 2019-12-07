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Павел Северинец: Тысячи лет белорусы сражались, чтобы свободно жить на своей земле

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  • 7.12.2019, 11:39
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Павел Северинец: Тысячи лет белорусы сражались, чтобы свободно жить на своей земле
ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
ФОТО: ARCIOM LIAVA / FACEBOOK

Нельзя молча смотреть, как жулики проигрывают краплеными картами наш суверенитет.

Сегодня в Минске проходят две акции, направленные на защиту независимости и суверенитета Беларуси.

Накануне акций один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец заявил журналистам:

«Когда проходят такие переговоры, белорусы молчать не должны.

Тысячи лет белорусы сражались, чтобы свободно жить на своей земле, десятки тысяч людей отдали за это свои жизни

Мы не должны молча смотреть, как какие-то жулики собираются, молча раскладывают какие-то крапленые дорожные карты, а потом по этим картам проигрывают Беларусь.

Мы не будем спокойно смотреть как нашу Родину проигрывают в карты».


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