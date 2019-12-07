Авиаскрепа Телеграмм-канал «Серпом ПО»

7.12.2019, 11:49

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Помашите рукой пролетающим над головами правящим джетам.

Авиация скрепляет.

Вслед за госбанкиром Костиным-заде и Медведевым-вуман, частный самолет-перевозчик нашелся и у главного духовника России – патриарха Кирилла.

А вы хотите, чтобы клирики отставали от властных мирян!? Не бывать такому. Они идут по жизни рядом. Скрепленные роскошью за счет граждан. Конечно, от ведущего канала «Россия» британца Брилева и резидента Италии с того же ТВ Соловьева вы об этом не услышите.

И все это на фоне не просто снижения уровня жизни основной массы граждан, но и отсутствия перспектив выбраться из бедности.

Незаконченная история с тройной авиаскрепой лишний раз показала, как бесконечно далеки друг от друга мир правящей верхушки, и жизнь обычных людей.

Обогатившиеся власти оставили «глубинному народу» Крым в качестве компенсации. Намажьте его себе на хлеб, кушайте на здоровье, глотайте жесткий цап-царап. Помашите рукой пролетающим над головами правящим джетам. Каждый получил свое.

Телеграмм-канал «Серпом ПО»