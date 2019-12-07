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Юные белорусы: Какая Россия? У нас есть своя страна

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  • 7.12.2019, 11:55
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Юные белорусы: Какая Россия? У нас есть своя страна

Продать ее за нефть газ — это самое низкое, что можно сделать.

Сегодня в Минске проходят две акции, направленные на защиту независимости и суверенитета Беларуси.

Юные участник «Живой цепи» сказал журналистам:

«Меня зовут Илья, я пришел не акцию «Живая цепь», которую объявил «Свежий ветер».

Фото: «Белсат»

Я за независимость Беларуси, поэтому я и пришел».

Его поддержал сосед по «живой цепи»:

Фото: «Белсат»

«Какая Россия? У нас есть своя страна. Наши люди сражались за независимость сотни лет. И сейчас продать ее за нефть газ — это самое низкое, что можно сделать. Даже если в России зарплаты больше, у нас есть своя страна. Надо иметь гордость и достоинство».


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