Юные белорусы: Какая Россия? У нас есть своя страна

Юные белорусы: Какая Россия? У нас есть своя страна1
- 7.12.2019, 11:55
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Продать ее за нефть газ — это самое низкое, что можно сделать.
Сегодня в Минске проходят две акции, направленные на защиту независимости и суверенитета Беларуси.
Юные участник «Живой цепи» сказал журналистам:
«Меня зовут Илья, я пришел не акцию «Живая цепь», которую объявил «Свежий ветер».
Я за независимость Беларуси, поэтому я и пришел».
Его поддержал сосед по «живой цепи»:
«Какая Россия? У нас есть своя страна. Наши люди сражались за независимость сотни лет. И сейчас продать ее за нефть газ — это самое низкое, что можно сделать. Даже если в России зарплаты больше, у нас есть своя страна. Надо иметь гордость и достоинство».