Белорус на акции «Живая цепь»: Усатый, сваливай

Белорус на акции «Живая цепь»: Усатый, сваливай3
- 7.12.2019, 12:09
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Мужчина эмоционально высказался против «интеграции» с Россией.
Сегодня в Минске проходят две акции, направленные на защиту независимости и суверенитета Беларуси.
Мужчина на акции «Живая цепь» заявил журналистам:
«А что — есть другие варианты, кроме протестов? Просто нет сил уже бояться. По…
Этот усатый козел сказал в открытую: демократии не будет, милиция для того, чтобы бить наблюдателей на «выборах». Он объявил нам войну.
Мы ему предложили: вот тебе гарантии, сваливай. Он сказал — нет. Очевидно, что мы не договоримся. И вообще это все выглядит, как будто у меня 25 лет живет сосед, у него друг есть, они там шашлычки жарят, а сегодня он ко мне приходит и говорит — мы тут решили, давай мы твою почку вырежем!
Что? Как? А второй его дружбан, маленький этот, говорит — все нормально, это не страшно, ложись, будем тебе почку вырезать.
Есть такой хороший мем: они …ли там. Так вот, оно так и есть. Сколько уже можно?»