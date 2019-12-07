Белорус на акции «Живая цепь»: Усатый, сваливай 3 7.12.2019, 12:09

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Фото: tut.by

Мужчина эмоционально высказался против «интеграции» с Россией.

Сегодня в Минске проходят две акции, направленные на защиту независимости и суверенитета Беларуси.

Мужчина на акции «Живая цепь» заявил журналистам:

«А что — есть другие варианты, кроме протестов? Просто нет сил уже бояться. По…

Этот усатый козел сказал в открытую: демократии не будет, милиция для того, чтобы бить наблюдателей на «выборах». Он объявил нам войну.

Мы ему предложили: вот тебе гарантии, сваливай. Он сказал — нет. Очевидно, что мы не договоримся. И вообще это все выглядит, как будто у меня 25 лет живет сосед, у него друг есть, они там шашлычки жарят, а сегодня он ко мне приходит и говорит — мы тут решили, давай мы твою почку вырежем!

Что? Как? А второй его дружбан, маленький этот, говорит — все нормально, это не страшно, ложись, будем тебе почку вырезать.

Есть такой хороший мем: они …ли там. Так вот, оно так и есть. Сколько уже можно?»