Украина заключила контракты на 85% военной помощи США 7.12.2019, 12:06

Страна не ощутила замораживания помощи на оборону.

За текущий финансовый год Украина получила от США военную помощь на 400 млн долларов и более чем 85% этой помощи уже заключены соответствующие контракты. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова, сообщает Громадське.

"На сегодняшний день помощь, которая идет в пределах финансового года, законтрактована более чем на 85 процентов. Это та самая, о которой все говорят, что она заморожена. Финансовый год в США - до апреля", - сказала она.

Фролова уточнила, что заключение контракта на какую-то помощь, например, на поставку оснащения, означает, что Украина его уже точно получит.

"Почему я говорю именно о контрактации - потому что, если мы говорим о технике и оборудования, мы понимаем, что это несколько лет производства. То есть это не значит, что мы ее прямо сейчас получим. Есть вещи, которые мы получим достаточно быстро, а есть вещи, которые получим за два года, но оплата (от США - ред.) за них пойдет уже сейчас", - пояснила она.

Фролова также отметила, что в Украине не ощутили замораживание денег на военную помощь от США.

Напомним, замораживание военной помощи Украине стало поводом для запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа - его обвиняют в том, что он требовал от властей Украины начать расследование против Джо Байдена, вероятного конкурента на будущих выборах, а в обмен на это разморозил бы помощь. В итоге после скандала Белый дом разморозил помощь.

Недавно также стало известно, что на следующий год в Конгрессе США утвердили $250 млн помощи Украине.