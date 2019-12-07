Кого бы могли изобразить на своих деньгах белорусы? 14 7.12.2019, 12:55

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Швейцарский монетный двор впервые в истории страны решил изобразить на деньгах не исторического персонажа, а ныне живущего человека. Им станет всемирно известный теннисист, двадцатикратный чемпион Grand Slam и рекордсмен Уимблдонского турнира Роджер Федерер, пишет «Солидарность».

Изображение спортсмена дополнит сразу две монеты: серебряную – в 20 франков (она будет выпущена 23 января 2020), и золотую – в 50 франков (её выпуск намечен на май 2020). «Это рождественский подарок для любителей тенниса и нумизматов», – сказано в сообщении монетного двора.

38-летний теннисист не остался в долгу. «Спасибо Швейцарии и монетному двору за эту невероятную честь и привилегию», – так выразил он свою признательность в Twitter. Фанатов у Федерера не счесть, поэтому вскоре после этого твита сайт швейцарского монетного двора ненадолго перестал работать – от перегрузки.

Деньги – один из символов государства, поэтому люди, изображаемые на них, выбираются очень тщательно, с учётом их личных заслуг и роли в жизни страны. В европейских державах сегодня живые люди на денежные знаки попадают редко. Хотя и здесь есть свои исключения.

Абсолютной рекордсменкой по изображению на купюрах является царствующая Королева Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II – она настолько популярна во всём мире, что её портрет встречается на деньгах более чем 30 стран, от Великобритании до Австралии.

Рекорд по наибольшему числу живых людей, изображенных на одной банкноте, принадлежит 10-литовой купюре нашей северной соседки, Литвы: на банкноте 1938 года выпуска с лицевой стороны красуется портрет тогдашнего президента Антанаса Сметоны, а на обороте – групповой портрет членов правительства.

Но бывает и так на деньги попадают совершенно случайные люди, не знавшие крупных достижений и не совершавшие подвигов во славу Отечества.

После возникновения в 1918 году Чехословацкой республики возникла потребность в обновлении всей официальной продукции, в том числе, денег. Новые чешские банкноты рисовали несколько авторов, среди которых был знаменитый художник Альфонс Муха. Воспользовавшись случаем, он изобразил на 10-кроновой купюре собственную дочь Ярославу, которой тогда было 10 лет. Чуть позже Муха поработал над ещё одной купюрой – 50 крон – и снова изобразил на ней свою дочку, на тот момент уже 17-летнюю девушку.

А вот в США с 1873 года живущих людей запрещено изображать на деньгах. Произошло это после того, как американцы несколько раз «обожглись», изобразив на купюрах деятелей, которые впоследствии проявили себя не с лучшей стороны.

Зато для стран с диктаторскими режимами никакие чудачества вождей не препятствие к их увековечиванию при жизни. Свои портреты на деньгах печатали Иди Амин, Жан Бедель Бокасса, Ким Ир Сен, Саддам Хусейн, Муамар Каддафи, Сапармурат Ниязов и многие другие диктаторы. Оно и понятно: с деньгами ведь знакомы все жители страны, так что это очень удобный способ каждый день напоминать о себе своим подданным.

Кстати, самое первое в истории изображение живого человека на деньгах было именно что портретом диктатора: в 44 году до н.э. в Древнем Риме появились динарии с профилем Юлия Цезаря и надписью: «Цезарь диктатор пожизненный». Ирония судьбы в том, что через несколько недель после их чеканки «пожизненный диктатор» был заколот в театре группой заговорщиков.

Ещё одна ирония судьбы – история французского короля Людовика XVI. После свержения в 1793 году он пытался бежать из страны, что технически было несложно: портреты монарха тогда ещё не вывешивали на улицах, поэтому мало кто знал его в лицо. Однако офицер, досматривавший на границе карету Людовика, заметил, что лицо пассажира сильно напоминает ему портрет, изображенный на луидорах, тогдашних французских деньгах. Беднягу раскрыли, вернули в Париж и казнили на гильотине.

Кстати, в 2017 году российская ассоциация предпринимателей «Аванти» обратилась Центральный банк РФ с предложением напечатать купюры с изображением Владимира Путина. Банк отказался, сославшись на «сложившуюся традицию, согласно которой на банкнотах Банка России не используются изображения действующих политических и общественных деятелей России». Дальновидно, ничего не скажешь – может, и Путину однажды придётся бежать через границу.

А кого из известных белорусов можно изображать на деньгах? Ждем ваших комментариев.