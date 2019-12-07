Белый дом отказался участвовать в публичных слушаниях по импичменту Трампа 1 7.12.2019, 13:15

Юрист президента США не увидел достаточных доказательств.

В Белом доме заявили, что не намерены принимать участие в публичных слушаниях в деле об импичменте Дональда Трампа, которые запланированы на следующую неделю в Палате представителей.

Юрист Белого дома Пэт Чиполлоне направил письмо главе юридического комитета Палаты представителей Джеррольду Надлеру, в котором назвал расследование в отношении Трампа «абсолютно беспочвенным», сообщает Reuters.

По его словам, на слушаниях в юридическом комитете не был представлен «даже обрывок доказательства».

«Мы не видим причин для участия, потому что процесс несправедливый. Нам не дали справедливой возможности участвовать. Спикер уже объявила заранее определенный результат, и они не дадут нам возможность вызвать каких-либо свидетелей», — сказал высокопоставленный представитель Белого дома на условиях анонимности.

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси попросила юридический комитет приступить к подготовке обвинений в отношении президента США Дональда Трампа.

Во время слушаний юридического комитета Палаты представителей трое из четырех экспертов по конституционному праву заявили, что в действиях Дональда Трампа было достаточно оснований для его импичмента.

3 декабря комитет по разведке Палаты представителей США обнародовал доклад, подготовленный по итогам слушаний в рамках расследования импичмента.

В нем указывается, что Трамп «поставил свои личные и политические интересы» выше интересов американского народа.