Алексей Протас: На чемпионате мира хотим занять только первое место 7.12.2019, 14:10

Алексей Протас

Белорусский нападающий «Принс-Альберта» анонсировал агрессивную игру.

Нападающий "Принс-Альберта" и молодежной (U-20) сборной Беларуси Алексей Протас поделился ожиданиями от чемпионата мира для игроков для 20 лет в дивизионе 1А, который стартует в Минске 9 декабря, сообщает pressball.by:

— На декабрьский чемпионат мира что в этом году, что в прошлом меня отпустили без вопросов. Тренеры [в клубе] отреагировали нормально, потому что всегда приятно приезжать в сборную. Тем более турнир проходит в родной стране. Они были только "за" — никаких вопросов.

Конечно, будем стараться играть агрессивно, потому что хотим занять только первое место. Будем играть только на победу, — сказал Протас в интервью пресс-службе Parimatch.