закрыть
7 декабря 2019, суббота, 15:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Алексей Протас: На чемпионате мира хотим занять только первое место

  • 7.12.2019, 14:10
Алексей Протас: На чемпионате мира хотим занять только первое место
Алексей Протас

Белорусский нападающий «Принс-Альберта» анонсировал агрессивную игру.

Нападающий "Принс-Альберта" и молодежной (U-20) сборной Беларуси Алексей Протас поделился ожиданиями от чемпионата мира для игроков для 20 лет в дивизионе 1А, который стартует в Минске 9 декабря, сообщает pressball.by:

— На декабрьский чемпионат мира что в этом году, что в прошлом меня отпустили без вопросов. Тренеры [в клубе] отреагировали нормально, потому что всегда приятно приезжать в сборную. Тем более турнир проходит в родной стране. Они были только "за" — никаких вопросов.

Конечно, будем стараться играть агрессивно, потому что хотим занять только первое место. Будем играть только на победу, — сказал Протас в интервью пресс-службе Parimatch.


популярное за неделю

Мнение

Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь
Перемены неизбежны. Наступило новое время
Перемены неизбежны. Наступило новое время Андрей Санников