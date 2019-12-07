Участники акции за независимость двинулись колонной на площадь Свободы
- 7.12.2019, 14:19
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Шествие охватывает весь центр белорусской столицы.
Сегодня в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. На площади собралось уже несколько тысяч человек. Организаторы акции за независимость призывают минчан приезжать на Октябрьскую площадь.
Участники акции в Минске вначале двинулись колонной на площадь Независимости. К этому призвал один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец.
После митинга на площади Независимости протестующие двинулись колонной на площадь Свободы.
Участники шествия скандируют: «Союз с Россией — это война!», «Союз с Россией — это нищета!», «Баста!», «Жыве Беларусь!», «Незалежнасць!», «Беларусь в Европу — Лукашенко в ж…», «Далучайся!».