Участники акции за независимость двинулись колонной на площадь Свободы 7.12.2019, 14:19

1,695

Фото: «Радыё Свабода»

Шествие охватывает весь центр белорусской столицы.

Сегодня в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. На площади собралось уже несколько тысяч человек. Организаторы акции за независимость призывают минчан приезжать на Октябрьскую площадь.

Участники акции в Минске вначале двинулись колонной на площадь Независимости. К этому призвал один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец.

После митинга на площади Независимости протестующие двинулись колонной на площадь Свободы.

Участники шествия скандируют: «Союз с Россией — это война!», «Союз с Россией — это нищета!», «Баста!», «Жыве Беларусь!», «Незалежнасць!», «Беларусь в Европу — Лукашенко в ж…», «Далучайся!».