Безумие Путина 1 Александр Рыклин, «Ежедневный журнал»

7.12.2019, 14:22

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Похоже, российское начальство уже полностью утратило ощущение реальности.

В минувший понедельник президент Путин подписал два законопроекта, которые уже вполне заслуженно маркируются определением «пресловутые» — про них говорят и пишут долгие месяцы. В первом случае речь идет о законе, позволяющем на фактически любого гражданина России повесить табличку с надписью «иностранный агент», а второй — обязывает продавцов на все технические средства, продаваемые на территории России, устанавливать программное обеспечение отечественного производства. На первый взгляд между этими законодательными нововведениями нет ничего общего. Но это только на первый взгляд. Пойдем по порядку.

Закон об инагентах-физлицах носит откровенно репрессивный запретительный характер. Об этом уже писаны-переписаны целы тома аналитической литературы. Цели, которые он преследует, на поверхности. Во-первых, данный закон призван серьезно испортить жизнь довольно внушительной группе граждан. Во-вторых, с его помощью власть в очередной раз пытается провести черту между лояльными, патриотически настроенными жителями одной шестой части суши, которые чтят устои путинской России и любят начальство, и вечно ворчащими и недовольными отщепенцами, которые все время требуют каких-то перемен, смотрят в рот Западу и постоянно вставляют палки в колеса. Причем, основной упор делается именно на приверженности «западной повестке», которая априори враждебна российской. Недаром же эти порочные люди называются именно «иностранные агенты».

С пиаровской точки зрения такое определение вчистую выигрывает у сталинского «враги народа». Поскольку, кто такие «враги народа», пришлось бы как-то объяснять, а про «инагентов» понимает любой рабочий или колхозница (извините, офисный клерк или менеджер по продажам). Но все это – не главные отличительные особенности нового закона. Самое поразительное в нем другое. Закон об «инагентах-физлицах» абсолютно и демонстративно абсурден от первой буквы до последней. Читая его, просто невозможно поверить, что этот изумительный документ всерьез писали какие-то люди, потом всерьез обсуждали какие-то люди, голосовали за него, а после этот изумительный документ подписало высшее должностное лицо Российской Федерации. Все время кажется, что вот-вот они рассмеются вам в лицо и обратят всю эту безумную историю в шутку. Ну, в самом деле, разве возможно себе представить, что в скором времени огромное число людей должно будет каждый свой пост в Фейсбуке подписывать «иностранный агент»?!

Какой я, к черту, «иностранный агент», почему я «иностранный агент, если я не знаком ни с одним иностранным шпоном и не работаю ни на одну иностранную разведку?! Потому что так обозвать меня решил какой-то чиновник из Минюста на том лишь основании, что я в собственном аккаунте перепечатал какой-то текст? А еще, поскольку я в собственном аккаунте перепечатал какой-то текст, мне придется оформлять «юридическое лицо», ежеквартально сдавать отчетность, платить дополнительные налоги. Ребята, вы вообще нормальные? А не послать ли вас куда подальше? Послать, разумеется, можно, только следом придут многотысячные штрафы, а за штрафами судебные приставы. И придут они прямо в любой ваш банковский счет. Или за машиной, или за квартирой…

Закон об отечественных софтах никакой разграничительной черты между гражданами не проводит. Наоборот, вся дружная семья жителей России, и те, кто любят Путина, и те, кто его терпеть не могут, с 1-го июля будущего года не смогут купить в стране ни одно устройство без программного обеспечения отечественного производства. О каких именно гаджетах идет речь – о смартфонах, компьютерах, пылесосах, гладильных досках – неизвестно. Об этом в законе ни слова. Ну, хорошо… Может, что-нибудь сказано о софтах, которые по новому закону теперь необходимо предустанавливать на любую новую технику?

Вы будете смеяться – об этом тоже ничего не говорится. Так, что же за документ подписал в минувший понедельник Владимир Путин? А я вам скажу – Владимир Путин подписал закон, в котором сказано, что родное правительство позже определит его параметры. А почему нельзя было действовать в другой последовательности – сначала разобраться с деталями, а уж после принуждать граждан к исполнению новых, пока неизвестно каких правил? Но задай такой вопрос какому-нибудь уполномоченному ответственному чиновнику, он тут же будет признан провокационным. А автора этого вопроса немедленно зачислят… правильно, вы уже и сами догадались – в иностранные агенты! Почему, какая связь?! – возмущенно спросите вы. А никакой, – ухмыльнутся вам в лицо.

Самое поразительное, что, похоже, родное начальство уже полностью утратило ощущение реальности, и наши руководители даже не осознают, что в глазах обычных нормальных людей выглядят сущими безумцами. Злобными, мстительными, корыстными безумцами, которых хочется упаковать в смирительные рубашки. Я бы, кстати, с удовольствием посмотрел на зал для пленарных заседаний Госдумы, в котором бы все депутаты сидели в смирительных рубашках. Ну, может, когда-нибудь…

Александр Рыклин, «Ежедневный журнал»