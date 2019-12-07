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Фотофакт: Ангела Меркель пришла в супермаркет, как обычный покупатель

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  • 7.12.2019, 14:37
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Фотофакт: Ангела Меркель пришла в супермаркет, как обычный покупатель

Канцлер Германии самостоятельно, без охраны, паковала продукты и возила тележку.

Канцлера Германии Ангелу Меркель сфотографировали в супермаркете во время совершения покупки. Фото прислал в редакцию gordonua.com читатель издания.

Он рассказал, что 6 декабря Меркель пришла за покупками в супермаркет сети Ullrich, где является постоянным покупателем.

В тележку глава правительства Германии складывала овощи, варенье, консервы. Она сама все паковала в тележку и самостоятельно возила ее.

В магазине Меркель находилась около 20 минут.

Это не первый раз, когда канцлера Германии застают в супермаркете. В апреле 2018 года бывший начальник Обуховского райотдела полиции Киевской области Денис Ярославский обнародовал аналогичные фото.


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