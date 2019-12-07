Участники акции за независимость двинулись маршем на площадь Калиновского
- 7.12.2019, 15:17
Тактика протестующих позволила охватить весь центр Минска
Сегодня в центре Минска проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. В ней участвуют уже несколько тысяч человек.
Участники акции в Минске вначале собрались на площади Калиновского (Октябрьской) двинулись колонной на площадь Независимости. К этому призвал один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец.
После митинга на площади Независимости протестующие двинулись колонной на площадь Свободы, а оттуда — снова на площадь Калиновского, пройдя таким образом весь центр Минска.