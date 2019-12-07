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Участники акции за независимость двинулись маршем на площадь Калиновского

  • 7.12.2019, 15:17
Участники акции за независимость двинулись маршем на площадь Калиновского
Фото: «Радыё Свабода»

Тактика протестующих позволила охватить весь центр Минска

Сегодня в центре Минска проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. В ней участвуют уже несколько тысяч человек.

Фото: «Радыё Свабода»

Участники акции в Минске вначале собрались на площади Калиновского (Октябрьской) двинулись колонной на площадь Независимости. К этому призвал один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Северинец.

Фото: «Белсат»

После митинга на площади Независимости протестующие двинулись колонной на площадь Свободы, а оттуда — снова на площадь Калиновского, пройдя таким образом весь центр Минска.

Фото: «Радыё Свабода»

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