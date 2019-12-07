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Белоруска на Площади: Надо будет выйти на баррикады — выйдем

  • 7.12.2019, 15:23
Белоруска на Площади: Надо будет выйти на баррикады — выйдем
Фото: «Наша Ніва»

Сегодня —очень важный момент в жизни страны.

Сегодня в центре Минска проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. В ней участвуют уже несколько тысяч человек.

После того, как участники акции прошли маршем по всему центру Минска и вернулись на Октябрьскую площадь, одна из протестующих рассказала журналистам:

«Если Лукашенко подпишет в России интеграционные соглашения, будем протестовать, потому что нам это очень болит. Надо будет выйти на баррикады — выйдем, речь идет о независимости. Это очень важны момент».


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