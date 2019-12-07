Ольга Ковалькова: Человек, которого никто не выбирал, торгует страной 5 7.12.2019, 15:28

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Фото: «Радыё Свабода»

Надо сделать все возможное, чтобы ему помешать.

Сегодня в центре Минска проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. В ней участвуют уже несколько тысяч человек.

На митинге выступила сопредседатель Белорусской Христианской демократии Ольга Ковалькова.

«Человек, которого мы не выбирали президентом, сегодня торгует страной. Хотите ли вы проснуться завтра гражданами другой, вражеской страны? Мы должны делать все возможное, чтобы власти Беларуси видели, что мы против. Мы не можем не реагировать на это. Я призываю всех показать, что мы едины в нашей позиции и мы против интеграции с Россией», - сказала она.