Зеленский проводит закрытое заседание СНБО Украины
- 7.12.2019, 15:41
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Встреча проходит накануне «нормандского саммита».
В Офисе президента Украины Владимир Зеленский проводит закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на пресс-служба ОПУ.
На встрече присутствуют все члены СНБО.
Ранее сообщалось, что Зеленский проведет закрытое заседание СНБО накануне встречи с лидерами нормандской четверки.
На координационном совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.