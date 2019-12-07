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Зеленский проводит закрытое заседание СНБО Украины

  • 7.12.2019, 15:41
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Зеленский проводит закрытое заседание СНБО Украины

Встреча проходит накануне «нормандского саммита».

В Офисе президента Украины Владимир Зеленский проводит закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на пресс-служба ОПУ.

На встрече присутствуют все члены СНБО.

Ранее сообщалось, что Зеленский проведет закрытое заседание СНБО накануне встречи с лидерами нормандской четверки.

На координационном совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.


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