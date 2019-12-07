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Грета Тунберг на полумиллионом митинге: Мы устали ждать

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  • 7.12.2019, 16:38
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Грета Тунберг на полумиллионом митинге: Мы устали ждать
Фото: ЕРА

Шведская экоактивистка поддержала марш в Мадриде.

Эко-активистка Грета Тунберг, которая прославилась своим эмоциональным выступлением в ООН в сентябре-2019, заявила активистам на переговорах в ООН по климату в Мадриде, что глобальная волна школьных забастовок за климат в прошлом году "ничего не достигла", потому что выбросы парниковых газов продолжают расти.

Об этом пишет "Новое время" со ссылкой на испанское издание "El Pais"."Если посмотреть с определенной точки зрения, мы ничего не добились", - призналась Тунберг. Шведская активистка отметила, что к движению против изменения климата присоединилось большое количество людей, однако этого все еще недостаточно для изменения экологической ситуации. "Мы не можем так продолжать; недопустимо, чтобы дети пропускали школу, и мы не хотим продолжать это делать - нам бы хотелось, чтобы некоторые люди, находящиеся у власти, приняли меры. Люди страдают и умирают сегодня. Мы не можем больше ждать", - заявила активистка.


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