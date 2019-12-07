В Турции обнаружена «точка отсчета цивилизации» 7.12.2019, 16:55

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Ученые опубликовали результаты анализа.

Турецкие археологи обнародовали сенсационные результаты раскопок в Бонкуклу-Тарла в юго-восточной провинции Мардин. Раскопки неолитического храма начались еще в 2012 году. До последнего времени считалось, что храму в Бонкуклу-Тарла примерно 11,3 тысячи лет. Однако новые данные радиоуглеродного анализа показали, что на самом деле храму около 13 тысяч лет, что делает его самой древней из обнаруженных человеческих построек, пишет «Вокруг света».

Храм представляет собой квадратную в разрезе стену из необработанного камня с четырьмя монолитными колоннами в центре.

До сих пор «нулевой точкой отсчета» считался 12-тысячелетний храмовый комплекс Гебекли-Тепе в провинции Шанлыурфа также на юго-востоке Турции. Гебекли-Тепе включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как «первое в мире поселение». Это сооружение состоит из концентрических кругов, образованных монолитными колоннами, соединенными стенами из необработанного камня. В центре тоже установлены колонны.

Долгое время (9,5 тысяч лет) храмовый комплекс был скрыт под холмом Гебекли-Тепе высотой около 15 метров; серьезные раскопки начались в середине 90-х годов. Археологические находки в Гебекли-Тепе произвели революцию в научных представлениях о раннем неолите Ближнего Востока и Евразии в целом. Ориентировочный возраст храма был установлен в 2003 году.

Однако теперь место Гебекли-Тепе на пьедестале, похоже, займет Бонкуклу-Тарла, где на протяжении истории сменяли друг друга 25 цивилизаций.

Раскопки, проводимые в Бонкуклу-Тарла Университетом Мардина Артуклу, закончены, и теперь предстоит долгий период инвентаризации и углеродного анализа артефактов.