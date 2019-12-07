закрыть
7 декабря 2019, суббота, 19:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Россиянин на акции протеста в Минске: Боритесь!

  • 7.12.2019, 17:09
  • 2,192
Россиянин на акции протеста в Минске: Боритесь!
Фото: tut.by

Белорусскую независимость поддержал активист из РФ.

Во время акции за независимость на Октябрьской площади выступил молодой человек из РФ, который присоединился к протесту в столице Беларуси:

«Я русский из России. Я очень хорошо знаю, что сделали с моей страной власти. Белорусы, вы не должны допустить такого сделать со своей страной, иначе вы будете рабами! Боритесь!», — призвал он белорусов.

Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.


популярное за неделю

Мнение

Алкотестер под елкой
Алкотестер под елкой Ирина Халип
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага!
7 cнежня, 12.00 — Плошча Калiноўскага! Павел Севярынец
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97»
Европарламент помнит о читателях «Хартии-97» Роберт Бедронь
Перемены неизбежны. Наступило новое время
Перемены неизбежны. Наступило новое время Андрей Санников