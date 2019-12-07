Россиянин на акции протеста в Минске: Боритесь! 7.12.2019, 17:09

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Фото: tut.by

Белорусскую независимость поддержал активист из РФ.

Во время акции за независимость на Октябрьской площади выступил молодой человек из РФ, который присоединился к протесту в столице Беларуси:

«Я русский из России. Я очень хорошо знаю, что сделали с моей страной власти. Белорусы, вы не должны допустить такого сделать со своей страной, иначе вы будете рабами! Боритесь!», — призвал он белорусов.

Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.