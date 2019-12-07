«Продавай свои арбузы!» 4 7.12.2019, 17:27

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ФОТА: GAZETABY.COM

C какими плакатами люди вышли на акцию протеста в Минске.

Около пяти часов длилась акция протеста в Минске. Люди пришли с плакатами.

Что хотели донести протестующие — в подборке «Cалідарнасці».

«Вот урожай собрал, пусть его и продает. А страна ему не принадлежит», — пояснила свой плакат участница акции.

Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com

Фото: gazetaby.com