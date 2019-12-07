Фоторепортаж: Как белорусы вышли на защиту независимости
- 7.12.2019, 17:52
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Море бело-красно-белых флагов!
Геннадий Вертинский опубликовал в «Фейсбуке» фоторепортаж с сегодняшней акции протеста против так называемой интеграции России и Беларуси. Посмотрите, как много людей собрал митинг:
Напомним, сегодня в Минске прошла акция протеста против так называемой интеграции. Митинг продолжался на протяжении пяти часов и собрал тысячи участников. Организаторы акции заявили, что протест продолжится 8 декабря, в 12:00, на Октябрьской площади Минска.